Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Яремчук попал в старт Лиона на второй матч 1/8 финала Лиги Европы с Сельтой
19 марта 2026, 18:53
Яремчук попал в старт Лиона на второй матч 1/8 финала Лиги Европы с Сельтой

Встреча начнется 19 марта в 19:45 по Киеву, в первой игре была зафиксирована ничья 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард французского Лиона Роман Яремчук начнет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Сельты в стартовом составе команды.

Наставник Лиона Паулу Фонсека выпустит двух нападающих. Вместе с Романом на острие атаки будет играть бразилец Эндрик, котнтракт которого принадллежит мадридскому Реалу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лион и Сельта начнут вторую игру 19 марта в 19:45 по Киеву на стадионе Парк Олимпик Лионнез. В первом поединка была зафиксироана ничья 1:1.

Победитель противостояния в четвертьфинале второго по силе еврокубка поборется либо с Генком, либо с Фрайбургом.

Стартовые составы на матч Лион – Сельта

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
