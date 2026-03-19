Яремчук попал в старт Лиона на второй матч 1/8 финала Лиги Европы с Сельтой

Украинский форвард французского Лиона Роман Яремчук начнет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Сельты в стартовом составе команды.

Наставник Лиона Паулу Фонсека выпустит двух нападающих. Вместе с Романом на острие атаки будет играть бразилец Эндрик, котнтракт которого принадллежит мадридскому Реалу.

Лион и Сельта начнут вторую игру 19 марта в 19:45 по Киеву на стадионе Парк Олимпик Лионнез. В первом поединка была зафиксироана ничья 1:1.

Победитель противостояния в четвертьфинале второго по силе еврокубка поборется либо с Генком, либо с Фрайбургом.

Стартовые составы на матч Лион – Сельта