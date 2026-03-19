  Экс-игрок Шахтера дал точный прогноз на матч команды в Лиге конференций
19 марта 2026, 17:21 | Обновлено 19 марта 2026, 17:26
Экс-игрок Шахтера дал точный прогноз на матч команды в Лиге конференций

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Валерий Кривенцов эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между «горняками» и польским «Лехом», который состоится 19 марта в Кракове.

«Полученное «Шахтером» в Познани преимущество в два мяча не должно вводить в заблуждение. Думаю, что в Кракове «Лех» при поддержке 12 игрока будет биться до конца. Поэтому можно ожидать напряженного соперничества.

Конечно, вызывает обеспокоенность отсутствие по разным причинам Николая Матвиенко и Валерия Бондаря. Их роль нельзя недооценивать как при выполнении прямых обязанностей, так и с началом наступательных операций. Надеюсь, что будет выбран оптимальный план на игру и рисков удастся избежать.

Склоняюсь к тому, что будет подписано мирное соглашение – 1:1, а «Шахтер» по итогам двух поединков завоюет путевку в четвертьфинал Лиги конференций».

Burevestnik
якшо Кривенцов надіється нічию,
то можуть програти...
