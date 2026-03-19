  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «Поле, конечно, не в лучшем состоянии»
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Поле, конечно, не в лучшем состоянии»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Александрией»

ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Фланговый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над «Александрией» (5:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Судя по тому, как быстро вы забили, сложной победу вряд ли можно назвать. Хочется спросить насчет стандартных положений – в частности, вы пробивали в касание. Перед матчем Игорь Костюк говорил, что мяч сегодня будет прыгать. Из-за этого была установка бить в касание, если будет такая возможность?

– Стандартные положения – это наши отработанные комбинации, то, что мы отрабатываем на тренировках. Поэтому все были в своих зонах – и забили гол.

– Еще по поводу стандартных положений – о том, как взаимодействуют тренеры, как сразу выходит Мацей Кендзьорек, раскладывает бумажки. В частности, вы сегодня лично подбегали к нему, он прямо раскрывал папку и показывал вам что-то… Он прямо по ходу матча, даже если есть какое-то минимальное изменение, любой стандарт, он лично подсказывает по этим моментам?

– Да. Мацей всегда подсказывает, когда есть какой-то угловой или стандарт. Он всегда подсказывает, кричит – «ты туда», «ты туда». Так что все нормально. Тем более, он уже хорошо знает украинский язык, хотя говорит немного на суржике (улыбается).

– Сейчас очень удачный период – команда побеждает, мало пропущенных мячей. Это заслуга в первую очередь линии защиты. Сейчас наступает пауза на матчи сборной. Как думаете, она важна в том плане, что нужно немного отдохнуть как физически, так и ментально, понимая, что дальше будет только больше работы и еще более сложные поединки?

– Ну, конечно, впереди тяжелые матчи. Сейчас национальная сборная. Будем болеть за сборную, чтобы она вышла на чемпионат мира. А у нас сейчас пауза и будем готовиться в недельном цикле. Будем так же работать, чтобы в дальнейшем играть сзади «на ноль», а впереди забивать голы.

– Сегодня Нещерет часто «разбрасывал» мяч по флангам – то на Тимчика, то на вас. В один момент Игорь Костюк кричал: «Не закидывайте туда мяч». Сегодня качество поля затрудняло игру?

– Поле, конечно, не в лучшем состоянии, но я считаю, что играть можно. Конечно, в одно касание было трудно сыграть, но то, что кричал главный тренер, я не слышал (улыбается). Да и Русик, конечно, сегодня хорошо играл ногами.

