Роман ТОЛОЧКО: «После усиления команда стала быстрее»

ФК «Агробизнес» во время учебно-тренировочных сборов не проиграл ни одного контрольного матча. Ожиданиями от весенней части сезона поделился капитан «Агробизнеса» Роман Толочко.

– Как прошло учебно-тренировочные сборы Агробизнеса, какие можешь выделить положительные моменты и что, возможно, не удалось сделать в межсезонье?

– Собрание прошло хорошо. Всю запланированную работу мы проделали. Из положительного отмечу, что мы не проиграли ни одной контрольной игры. Хотя это были всего лишь сборы, и не стоит на спарринги обращать большое внимание. И все же положительные результаты в межсезонье должны психологически помочь нам в официальных играх.

– Доволен ли результативностью команды в контрольных матчах? Можно ли ожидать такой же игры в чемпионате?

– Конечно, результатами матчей удовлетворены. Также мы в матчах отрабатывали разные тактические схемы, налаживали игровые связи в обновленной команде. Нам это хорошо удалось, о чем свидетельствует хорошая результативность. Надеемся, что все это перенесется на чемпионат.

– Что можешь сказать об атмосфере «в раздевалке» на данный момент?

– С тех пор как я в команде, то в нашем клубе всегда была хорошая атмосфера. Сейчас – не исключение. Все футболисты сплочены в одно целое и будут в чемпионате сражаться друг за друга.

– О сыгранности команды на футбольном поле. Как сменилась команда после прихода новых игроков? Как будете играть в атаке без Войтиховского?

– Считаю, что после усиления команда стала быстрее, сыгранность находится на хорошем уровне. В конце концов, пришло не так много новичков, так что осталось большинство налаженных игровых связей. Да, Макс был главным бомбардиром нашей команды. Теперь без него, с новыми опытными форвардами в атаке, легко нашли взаимопонимание, о чем свидетельствуют забитые мячи в каждом из сыгранных матчей. Наконец, ближайшие официальные игры все покажут.

– Что можешь сказать о молодых игроках?

– Молодым игрокам еще нужно время, но видно, что с каждым днем ​​они добавляют в мастерстве и выглядят все лучше.

– Что можешь сказать о следующем сопернике, тернопольской Ниве?

– Нива всегда была и остается хорошей командой, с которой нам было нелегко в предыдущих матчах. Сейчас к ним пришел новый опытный тренер Олег Дулуб. Команда хоть стала моложе, осталась боевой и мотивированной. Но мы тоже очень мотивированы, понимаем, как для нас важно начать с победы.

– Чего ожидаешь от весенней части чемпионата?

– Ожидаю стабильной и уверенной игры от нас. Потому что мы намерены сражаться как минимум за переходные матчи.