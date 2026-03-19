Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это было мощно». Костюк одним словом оценил игру Динамо
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 15:18 | Обновлено 19 марта 2026, 15:39
1186
2

«Это было мощно». Костюк одним словом оценил игру Динамо

Тренер доволен разгромной победой

19 марта 2026, 15:18 | Обновлено 19 марта 2026, 15:39
1186
2 Comments
«Это было мощно». Костюк одним словом оценил игру Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Наставник Динамо Игорь Костюк оценил победу 5:0 над Александрией в матче чемпионата Украины. Киевляне довольно легко обыграли аутсайдера с голами Андрея Ярмоленко и Матвея Пономаренко.

Интересно, что тренер за короткое интервью дважды использовал слово «мощный».

«Провели мощный матч. Перед игрой доносили игрокам, что нужно было перед паузой закончить микроцикл победой. Конечно, качество поля не всегда позволяло играть так, как хотели – были ошибки в передачах. Где-то просели во втором тайме, но футболисты мощно вышли на замену и позволили победить».

«Рекорды Ярмоленко и Пономаренко? Игроки ставят победы на первое место. А голы – это мастерство. Если в команде игроки, которые действуют в первую очередь на команду, то это приносит результат», – сказал Костюк.

По теме:
Тренер Александрии: «Мы не имеем права так делать. Хочу извиниться»
ФОТО. Пономаренко повторил рекорд УПЛ. Догнал легенду Шахтера
Куражились как могли. Динамо разгромило Александрию
Игорь Костюк Динамо Киев Александрия Александрия - Динамо Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 19 марта 2026, 11:16 14
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

В четвертьфинал «горняки» должны проходить без валидола

Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Другие виды | 19 марта 2026, 04:55 2
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц

Первый большой старт года

Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Бокс | 19.03.2026, 09:33
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19.03.2026, 07:55
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Игрок Полесья: «Он – коняка. И такая коняка сборной Украины нужна»
Футбол | 19.03.2026, 14:55
Игрок Полесья: «Он – коняка. И такая коняка сборной Украины нужна»
Игрок Полесья: «Он – коняка. И такая коняка сборной Украины нужна»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
О, потужники. Виграли в аутсайдера, а пихи повні штани. Попадеться більш-менш пристойна команда і від потужності буде нуль-зеро, Пафос тому підтвердження.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
18.03.2026, 10:03 12
Футбол
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
19.03.2026, 05:05 35
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 7
Бокс
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 17
Футбол
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
18.03.2026, 09:38 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 1
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем