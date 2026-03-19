«Это было мощно». Костюк одним словом оценил игру Динамо

Наставник Динамо Игорь Костюк оценил победу 5:0 над Александрией в матче чемпионата Украины. Киевляне довольно легко обыграли аутсайдера с голами Андрея Ярмоленко и Матвея Пономаренко.

Интересно, что тренер за короткое интервью дважды использовал слово «мощный».

«Провели мощный матч. Перед игрой доносили игрокам, что нужно было перед паузой закончить микроцикл победой. Конечно, качество поля не всегда позволяло играть так, как хотели – были ошибки в передачах. Где-то просели во втором тайме, но футболисты мощно вышли на замену и позволили победить».

«Рекорды Ярмоленко и Пономаренко? Игроки ставят победы на первое место. А голы – это мастерство. Если в команде игроки, которые действуют в первую очередь на команду, то это приносит результат», – сказал Костюк.