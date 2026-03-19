Испанские СМИ: нокаут для Куртуа, Лунин снова в деле
Шанс для украинского вратаря показать себя в топ-матчах
В четверг стало известно о серьезной травме вратаря Реала Тибо Куртуа, который выбыл ориентировочно на шесть недель.
За это время мадридская команда сыграет минимум три топ-матча – против Атлетико в чемпионате Испании и четвертьфиналы Лиги чемпионов с Баварией.
Как отметило популярное испанское издание AS: «Это нокаут для Тибо Куртуа. Андрей Лунин снова в деле».
Это не первый раз, когда украинский вратарь Андрей Лунин становится основным после травм бельгийца. Ранее у Куртуа были две серьезные травмы колена.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
