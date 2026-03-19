Маркевич рассказал, чем его удивили последние матчи Лиги чемпионов

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ответных матчах 1/8 финала самого престижного европейского футбольного турнира:

– Неприятно удивил «Будет Глимт». Я банально не узнал эту команду в Лиссабоне. Команду, которая положила на лопатки именитый итальянский «Интер», разбила на прошлой неделе дома «Спортинг».

– Возможно, норвежцы переоценили свои силы?

– Трудно сказать. Скорее всего, они изменили своей игре. В предыдущих матчах «Буде Глимт» запомнился остроатакующим стилем, а в Португалии почему-то решил сосредоточиться на обороне. Но ведь нельзя защищаться в своей штрафной площадке с визави, который на «ты» с мячом. Не обошлось и без тренерских просчетов, потому что еще в перерыве смело можно было сменить лигу группу беспомощных игроков. Я ждал от норвежцев совсем другой игры, но имеем то, что имеем. В конце концов, нужно быть внутри команды, чтобы дать исчерпывающий ответ почему так произошло.

– Кроме провала «Будет Глимта» чем еще запомнились ответные матчи?

– Голепадом. Я этого не ожидал. Отдавая должное бомбардирам, но все же, им изрядно помогали защитники, часто действовавшие с грубыми ошибками. Прежде всего, имею в виду оборону «Ньюкасла», «Галатасарая», «Аталанты».

– Кто пока производит лучшее впечатление по целостной игре?

–«Арсенал» и «Бавария». Кстати, пригодилось им то, что на внутренней арене они далеко убежали от преследователей и поэтому их домашние выступления не такие энергозатратные, как у тех же испанских грандов или «Спортинга».

– Тогда напоследок, какое противостояние в четвертьфинале обещает быть самым интересным?

– Думаю, что «Реал» – Бавария. Мюнхенцы, создается впечатление, без уязвимых мест, потому что у них сбалансированный состав, высокое индивидуальное мастерство. Однако «Реал» с каждым матчем добавляет, в чем большая заслуга нового тренера Альваро Арбелоа, позаботившегося о замечательном микроклимате в команде, открыл бомбардирский талант у Федерико Вальверде. Словом – респект.