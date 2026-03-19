  4. Динамо потеряло четырех игроков, которые не попали в заявку на Александрию
19 марта 2026, 14:27
Динамо потеряло четырех игроков, которые не попали в заявку на Александрию

Наставник «бело-синих» Игорь Костюк не может рассчитывать на Коробова, Михавко, Дубинчака и Кабаева

Сразу четыре футболиста киевского «Динамо» не попали в заявку «бело-синей» команды на матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии» (19 марта) из-за травм.

Защитник Максим Коробов был вынужден покинуть поле в предыдущей игре чемпионата против «Оболони» (2:1), Тарас Михавко почувствовал дискомфорт после той же игры с «пивоварами».

В лазарете продолжает находиться и Владислав Дубинчак, который из-за повреждения последний раз выходил на поле еще 30 июня в товарищеском поединке с литовским «Жальгирисом» (1:0).

Вингер Владислав Кабаев продолжает восстанавливаться после травмы – 30-летний футболист присоединился к первой команде на тренировках, однако не успел набрать оптимальную форму.

Подопечные Игоря Костюка набрали 38 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. «Динамо» опережают «Полесье» (42), ЛНЗ (44) и «Шахтер» (47).

По теме:
Тренер Александрии: «Мы не имеем права так делать. Хочу извиниться»
«Это было мощно». Костюк одним словом оценил игру Динамо
Куражились как могли. Динамо разгромило Александрию
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Александрия - Динамо Максим Коробов Тарас Михавко Александр Тымчик Владислав Кабаев
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пономаренко повторил рекорд УПЛ. Догнал легенду Шахтера
ФОТО. Пономаренко повторил рекорд УПЛ. Догнал легенду Шахтера
ФОТО. Пономаренко повторил рекорд УПЛ. Догнал легенду Шахтера

Семь кряду матчей с голами в чемпионате Украины

Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 19 марта 2026, 11:16 14
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер – Лех. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

В четвертьфинал «горняки» должны проходить без валидола

Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Футбол | 18.03.2026, 18:19
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19.03.2026, 07:55
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Футбол | 19.03.2026, 08:45
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
