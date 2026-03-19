Динамо потеряло четырех игроков, которые не попали в заявку на Александрию

Сразу четыре футболиста киевского «Динамо» не попали в заявку «бело-синей» команды на матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии» (19 марта) из-за травм.

Защитник Максим Коробов был вынужден покинуть поле в предыдущей игре чемпионата против «Оболони» (2:1), Тарас Михавко почувствовал дискомфорт после той же игры с «пивоварами».

В лазарете продолжает находиться и Владислав Дубинчак, который из-за повреждения последний раз выходил на поле еще 30 июня в товарищеском поединке с литовским «Жальгирисом» (1:0).

Вингер Владислав Кабаев продолжает восстанавливаться после травмы – 30-летний футболист присоединился к первой команде на тренировках, однако не успел набрать оптимальную форму.

Подопечные Игоря Костюка набрали 38 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. «Динамо» опережают «Полесье» (42), ЛНЗ (44) и «Шахтер» (47).