Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант сборной Украины подколол Шостака: «Не знаю... Шучу»
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 12:39 | Обновлено 19 марта 2026, 12:45
190
0

Эдуард Сарапий рассказал о победе «Полесья» над «Кудровкой»

ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Защитник житомирского Полесья Эдуард Сарапий подколол Дениса Шостака после матча «волков» против Кудровки (2:0), заговорив о дебютном вызове в сборную Украины.

– Насколько доволен тренерский штаб не то чтобы результатом, а счетом?

– Не знаю. Шучу. Очень прекрасная игра, поэтому тренерский штаб доволен – в частности, 1-м таймом. Где-то могли выигрывать с большим счетом, во 2-м тайме не использовали свои моменты. Поэтому сложилась отличная игра, сыграли «на ноль» – это важно для всей команды.

– Свой момент вспомните, как вы пробивали. Там так резко мяч до вас долетел – вряд ли Михайличенко эту диагональ отдавал. Вы были готовы к ней?

– Нет, он сказал, что бил по воротам. Но я был в том месте, где нужно было, и мог забить.

– 3 года прошло после вашего вызова в сборную. Как изменился Эдуард Сарапий за это время?

– Я еще жду подтверждения, потому что со мной связывались, сказали, что ждут ответ Таловерова – сможет он или не сможет. Завтра мне точно скажут, поеду я или нет.

Но прошло 3 года, и на сегодняшний день, думаю, я больше готов в сборную, чем тогда. Поэтому для меня это тоже опыт, тем более столь важные игры за выход на ЧМ. Поэтому это здорово.

– Чем Эдуард Сарапий изменился за эти 3 года?

– Стал более спокойным, где-то, пожалуй, уже есть какой-то опыт, как играть с тем или иным нападающим, где-то читаю игровые моменты. Поэтому в этом плане мне уже легче.

– Вы стремились к этому, может, и немного раньше? Ждали вызова на предыдущее сборы?

– Ну, так сложилось – сломалось пол Украины. В этом плане где-то мне немного повезло. Но фарт нужно заслужить.

– Крушинского поздравили с дебютным вызовом? Как у него нравственное чувство?

– Конечно, я очень рад за Борю, потому что у меня он слева мой напарник, о котором я забочусь, всегда ему подсказываю: выше, ниже.

Мы все видим, и это работа не только Бори, но и всего тренерского штаба – потому, что они в нем раскрыли этот потенциал. Как они говорят на него: «лошадь» – это лошадь нужна в сборной.

– Возможно, видели матчи сборной Швеции. Кто в теории может противостоять атакующей линии сборной Украины?

– Там очень широкий выбор игроков, но прежде всего, наверное, Дьекереш сейчас топ-1 на позиции центрального нападающего, потому что выбыл Исак, в заявке его не будет. Потому, наверное, он. Он демонстрирует неплохую игру в «Арсенале» – поэтому будет тяжело, – сказал Сарапий.

Денис Шостак Эдуард Сарапий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Кудровка Кудровка - Полесье сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем