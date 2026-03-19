Аргентинский клуб существенно нарастил доходы благодаря букмекеру

Футбольный клуб «Ривер Плейт» сообщил, что за последние годы удвоил доходы от спонсорства, которые теперь составляют около 30% его операционных поступлений.

Об этом объявили на первой в истории клуба встрече со спонсорами, прошедшей 16 марта на стадионе «Мас Монументаль».

Ключевую роль в росте сыграл бренд Betano, ставший главным спонсором команды в 2025 году и разместивший логотип на форме.

Контракт с компанией действует до 2028 года и является частью стратегии по укреплению финансовой устойчивости клуба.

