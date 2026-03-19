Тоттенхэм не проигрывает дома в еврокубках уже 25 матчей

Лондонский Тоттенхэм Хотспур, победив Атлетико в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, продолжил свою беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 25 поединков.

Лишь 2 команды в истории имели более длинные серии: Барселона в 2013-2020 годах (36) и Бавария в 1998-2002 годах (30).

В последний раз Тоттенхэм проигрывал дома в еврокубках еще 19 февраля 2020 года.

Тогда, также на данной стадии ЛЧ, «шпоры» на своем поле уступили РБ Лейпциг со счетом 0:1.

Самые длинные домашние беспроигрышные серии в еврокубках

36 – Барселона (2013-2020)

30 – Бавария (1998-2002)

25 – Тоттенхэм Хотспур (2019-2026)

24 – Манчестер Юнайтед (2005-2009)

24 – Арсенал (2004-2009)

22 – Бавария (2021-2025)

22 – ПСЖ (2010-2015)

22 – Барселона (2019-2025)

21 – Челси (2006-09)

Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках (без учета матча Лиги конференций 2021 года Тоттенхэм Хотспур – Ренн, в котором лондонцам было засчитано техническое поражение)