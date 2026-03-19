Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм не проигрывает дома в еврокубках уже 25 матчей
Другие новости
Только две команды в истории европейских турниров имели более длинные домашние беспроигрышные серии

19 марта 2026, 11:02 | Обновлено 19 марта 2026, 11:12
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм Хотспур, победив Атлетико в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, продолжил свою беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 25 поединков.

Лишь 2 команды в истории имели более длинные серии: Барселона в 2013-2020 годах (36) и Бавария в 1998-2002 годах (30).

В последний раз Тоттенхэм проигрывал дома в еврокубках еще 19 февраля 2020 года.

Тогда, также на данной стадии ЛЧ, «шпоры» на своем поле уступили РБ Лейпциг со счетом 0:1.

Самые длинные домашние беспроигрышные серии в еврокубках

  • 36 – Барселона (2013-2020)
  • 30 – Бавария (1998-2002)
  • 25 – Тоттенхэм Хотспур (2019-2026)
  • 24 – Манчестер Юнайтед (2005-2009)
  • 24 – Арсенал (2004-2009)
  • 22 – Бавария (2021-2025)
  • 22 – ПСЖ (2010-2015)
  • 22 – Барселона (2019-2025)
  • 21 – Челси (2006-09)

Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках (без учета матча Лиги конференций 2021 года Тоттенхэм Хотспур – Ренн, в котором лондонцам было засчитано техническое поражение)

  • 2026: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Атлетико – 3:2
  • 2026: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Боруссия Дортмунд – 2:0
  • 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Славия – 3:0
  • 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0
  • 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0
  • 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Буде-Глимт – 3:1
  • 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Айнтрахт – 1:1
  • 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – АЗ – 3:1
  • 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Эльфсборг – 3:0
  • 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Рома – 2:2
  • 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – АЗ – 1:0
  • 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Карабах – 3:0
  • 2023: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Милан – 0:0
  • 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Айнтрахт – 3:2
  • 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Спортинг – 1:1
  • 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Марсель – 2:0
  • 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Мура – ​​5:1
  • 2021: ЛК, Тоттенхэм хотспур – Витесс – 3:2
  • 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Пасуш де Феррейра – 3:0
  • 2021: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Динамо Загреб – 2:0
  • 2021: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Вольфсбергер – 4:0
  • 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Антверпен – 2:0
  • 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – ЛАСК – 3:0
  • 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Лудогорец – 4:0
  • 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Маккаби Хайфа – 7:2
По теме:
статистика Лига чемпионов Лига Европы Тоттенхэм Барселона Бавария
Сергей Турчак
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем