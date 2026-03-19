Тоттенхэм не проигрывает дома в еврокубках уже 25 матчей
Только две команды в истории европейских турниров имели более длинные домашние беспроигрышные серии
Лондонский Тоттенхэм Хотспур, победив Атлетико в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, продолжил свою беспроигрышную домашнюю серию в еврокубках до 25 поединков.
Лишь 2 команды в истории имели более длинные серии: Барселона в 2013-2020 годах (36) и Бавария в 1998-2002 годах (30).
В последний раз Тоттенхэм проигрывал дома в еврокубках еще 19 февраля 2020 года.
Тогда, также на данной стадии ЛЧ, «шпоры» на своем поле уступили РБ Лейпциг со счетом 0:1.
Самые длинные домашние беспроигрышные серии в еврокубках
- 36 – Барселона (2013-2020)
- 30 – Бавария (1998-2002)
- 25 – Тоттенхэм Хотспур (2019-2026)
- 24 – Манчестер Юнайтед (2005-2009)
- 24 – Арсенал (2004-2009)
- 22 – Бавария (2021-2025)
- 22 – ПСЖ (2010-2015)
- 22 – Барселона (2019-2025)
- 21 – Челси (2006-09)
Беспроигрышная домашняя серия Тоттенхэма в еврокубках (без учета матча Лиги конференций 2021 года Тоттенхэм Хотспур – Ренн, в котором лондонцам было засчитано техническое поражение)
- 2026: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Атлетико – 3:2
- 2026: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Боруссия Дортмунд – 2:0
- 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Славия – 3:0
- 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Копенгаген – 4:0
- 2025: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Вильярреал – 1:0
- 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Буде-Глимт – 3:1
- 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Айнтрахт – 1:1
- 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – АЗ – 3:1
- 2025: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Эльфсборг – 3:0
- 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Рома – 2:2
- 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – АЗ – 1:0
- 2024: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Карабах – 3:0
- 2023: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Милан – 0:0
- 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Айнтрахт – 3:2
- 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Спортинг – 1:1
- 2022: ЛЧ, Тоттенхэм Хотспур – Марсель – 2:0
- 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Мура – 5:1
- 2021: ЛК, Тоттенхэм хотспур – Витесс – 3:2
- 2021: ЛК, Тоттенхэм Хотспур – Пасуш де Феррейра – 3:0
- 2021: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Динамо Загреб – 2:0
- 2021: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Вольфсбергер – 4:0
- 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Антверпен – 2:0
- 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – ЛАСК – 3:0
- 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Лудогорец – 4:0
- 2020: ЛЕ, Тоттенхэм Хотспур – Маккаби Хайфа – 7:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
