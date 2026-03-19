Металлист 1925 нацелился на украинского бомбардира, который играет в Европе

Харьковский «Металлист 1925» определился с трансферными приоритетами после завершения сезона 2025/26 и планирует подписать двоих футболистов.

Представитель Премьер-лиги нацелился на 23-летнего вратаря Георгия Ермакова, контракт которого принадлежит «Маккаби» Хайфа, и форварда Николая Кухаревича.

Ермаков провел сезон 2024/25 в составе «Александрии», с которой завоевал серебряные награды элитного дивизиона и был признан лучшим вратарем Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Георгий провел 27 матчей, в которых пропустил 26 голов и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Кухаревич проводит успешный сезон в чемпионате Словакии, где защищает цвета «Слована» из Братиславы. Форвард забил десять голов за 22 поединка. Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 1,5 миллиона евро.