  4. Металлист 1925 нацелился на украинского бомбардира, который играет в Европе
19 марта 2026, 12:49
Металлист 1925 нацелился на украинского бомбардира, который играет в Европе

Харьковский клуб намерен подписать форварда Николая Кухаревича и вратаря Георгия Ермакова

ФК Слован Братислава. Николай Кухаревич

Харьковский «Металлист 1925» определился с трансферными приоритетами после завершения сезона 2025/26 и планирует подписать двоих футболистов.

Представитель Премьер-лиги нацелился на 23-летнего вратаря Георгия Ермакова, контракт которого принадлежит «Маккаби» Хайфа, и форварда Николая Кухаревича.

Ермаков провел сезон 2024/25 в составе «Александрии», с которой завоевал серебряные награды элитного дивизиона и был признан лучшим вратарем Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Георгий провел 27 матчей, в которых пропустил 26 голов и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Кухаревич проводит успешный сезон в чемпионате Словакии, где защищает цвета «Слована» из Братиславы. Форвард забил десять голов за 22 поединка. Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 1,5 миллиона евро.

По теме:
Кто обслужит матч Динамо? Все назначения судей на 21-й тур УПЛ
Реал готов выложить 80 миллионов евро за трансфер защитника ПСЖ
ВИДЕО. Курьез при жеребьевке. Во время объявления сломали шарик для Динамо
Николай Тытюк Источник: Telegram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Бокс | 19 марта 2026, 09:33 0
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере

Лапин объяснил, почему бой с Деонтеем сорвался

Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Футбол | 18 марта 2026, 18:19 1
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»

Грэм Поттер – о матче плей-офф квалификации ЧМ

Юрий ВИРТ: «У Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии»
Футбол | 19.03.2026, 12:13
Юрий ВИРТ: «У Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии»
Юрий ВИРТ: «У Динамо могут возникнуть проблемы в матче против Александрии»
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Футбол | 19.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 19.03.2026, 11:00
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Популярные новости
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 9
Футбол
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
19.03.2026, 05:05 33
Футбол
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 11
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
