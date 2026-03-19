  4. Йожеф Сабо назвал команду, которая выиграет Премьер-лигу в нынешнем сезоне
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 11:31 |
1839
5

Йожеф Сабо назвал команду, которая выиграет Премьер-лигу в нынешнем сезоне

Известный тренер уверен, что донецкий «Шахтер» не имеет конкурентов в борьбе за первое место

19 марта 2026, 11:31 |
1839
5 Comments
Йожеф Сабо назвал команду, которая выиграет Премьер-лигу в нынешнем сезоне
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» в битве за первое место элитного дивизиона чемпионата Украины:

Вообще, у «Шахтера» очень хорошая команда в этом сезоне. В Украинской Премьер-лиге, я уверен, они будут чемпионами, вообще сомнений нет. Есть у них хорошие шансы и на триумф в Лиге конференций.

Главное, поработать Турану над психологией своей команды, ведь в составе много молодежи, ребят, которым еще вчера было по 18 лет. Нужно тренеру донести до этих юношей, что не стоит тянуть на себя одеяло, не нужно продавать себя на поле, пижонить», – признался Сабо.

«Горняки» набрали 47 баллов и продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – черкасский ЛНЗ – на три пункта.

В Лиге конференций подопечные Арды Турана борются за выход в 1/4 финала – уже 19 марта «Шахтер» проведет номинально домашний матч против польского «Леха», которого обыграл в первой игре со счетом 3:1.

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги 2025/26:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 20 14 5 1 48 - 12 04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 47
2 ЛНЗ 20 14 2 4 28 - 11 21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 44
3 Полесье 21 13 3 5 36 - 14 05.04.26 18:00 Полесье - Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 42
4 Динамо Киев 20 11 5 4 44 - 23 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 38
5 Кривбасс 20 8 7 5 31 - 27 21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 31
6 Металлист 1925 19 8 7 4 22 - 13 19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 31
7 Колос Ковалевка 20 7 8 5 19 - 20 22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 29
8 Заря 20 7 7 6 27 - 24 05.04.26 15:30 Оболонь - Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 28
9 Оболонь 20 6 6 8 17 - 29 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 24
10 Карпаты Львов 20 5 8 7 25 - 26 22.03.26 18:00 Карпаты Львов - Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 23
11 Верес 19 5 7 7 16 - 23 22.03.26 15:30 Верес - Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 22
12 Кудровка 21 5 6 10 24 - 35 06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 21
13 Эпицентр 20 6 2 12 24 - 33 21.03.26 13:00 Кривбасс - Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 20
14 Рух Львов 20 6 1 13 15 - 30 21.03.26 15:30 Рух Львов - ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 19
15 Александрия 20 2 5 13 14 - 35 19.03.26 13:00 Александрия - Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 11
16 Полтава 20 2 3 15 16 - 51 19.03.26 18:00 Металлист 1925 - Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 9
Полная таблица

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Йожеф Сабо Арда Туран
Николай Тытюк Источник: BLIK
sania
Їжачок явно "молочка" попив...
Burevestnik
який несподіваний прогноз! )
Richard Lewis
Пророк! Також Йожеф Йожефович повідомив, що сонце сходить на Сході, а заходить на Заході, в добі 24 години, а Пі дорівнює 3,14
Перець
Шахтар останні 2 гри тупо на фарті виграв
Al Fredli
Йожик Ванго.
