Йожеф Сабо назвал команду, которая выиграет Премьер-лигу в нынешнем сезоне

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» в битве за первое место элитного дивизиона чемпионата Украины:

Вообще, у «Шахтера» очень хорошая команда в этом сезоне. В Украинской Премьер-лиге, я уверен, они будут чемпионами, вообще сомнений нет. Есть у них хорошие шансы и на триумф в Лиге конференций.

Главное, поработать Турану над психологией своей команды, ведь в составе много молодежи, ребят, которым еще вчера было по 18 лет. Нужно тренеру донести до этих юношей, что не стоит тянуть на себя одеяло, не нужно продавать себя на поле, пижонить», – признался Сабо.

«Горняки» набрали 47 баллов и продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя – черкасский ЛНЗ – на три пункта.

В Лиге конференций подопечные Арды Турана борются за выход в 1/4 финала – уже 19 марта «Шахтер» проведет номинально домашний матч против польского «Леха», которого обыграл в первой игре со счетом 3:1.

