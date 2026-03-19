1025
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Александрии получил вызов в национальную сборную
Папа Яде получил вызов в расположение национальной сборной Мавритании
Легионер Александрии Папа Яде получил вызов в расположение национальной сборной Мавритании. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».
«Желаем успеха, Яде», – говорится в сообщении.
Мавританская сборная проведет свой сбор с 23 по 31 марта в Марокко. Запланировано два товарищеских матча: 27 марта против Либерии и 31 марта против Палестины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 марта 2026, 09:58 88
Лунин не попал в заявку на матчи в марте
Футбол | 19 марта 2026, 05:18 2
Луис Энрике не рассматривает россиянина как основного голкипера команды
Футбол | 18.03.2026, 10:03
Футбол | 19.03.2026, 08:59
Футбол | 18.03.2026, 18:19
Комментарии 0
Популярные новости
17.03.2026, 08:11 4
17.03.2026, 19:06 3
18.03.2026, 10:27 9
17.03.2026, 09:22 7
18.03.2026, 04:59
18.03.2026, 20:57 1
18.03.2026, 19:22 2
18.03.2026, 09:38 5