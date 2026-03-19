ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Александрии получил вызов в национальную сборную

Легионер Александрии Папа Яде получил вызов в расположение национальной сборной Мавритании. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

«Желаем успеха, Яде», – говорится в сообщении.

Мавританская сборная проведет свой сбор с 23 по 31 марта в Марокко. Запланировано два товарищеских матча: 27 марта против Либерии и 31 марта против Палестины.