Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Футбол уже не тот»: экс-звезда МЮ неожиданно стал TikTok-шефом
Другие новости
19 марта 2026, 03:24 | Обновлено 19 марта 2026, 03:27
ФОТО. «Футбол уже не тот»: экс-звезда МЮ неожиданно стал TikTok-шефом

Чичарито неожиданно сменил футбол на кухню и удивил фанатов

Getty Images/Global Images Ukraine. Чичарито

«Футбол уже не тот» – фанаты удивлены, ведь экс-герой «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) неожиданно стал TikTok-шефом.

37-летний форвард, который сейчас без клуба после ухода из «Гвадалахары», опубликовал видео, где готовит сэндвич: обжаривает говядину с сыром и авокадо, делает песто и подает все на чиабатте.

Чичарито выглядел довольным результатом, но зрители в соцсетях были в шоке. Один написал: «Футбол уже не тот», другой – «Он теперь выполняет побочные квесты», а кто-то даже подумал, что это ИИ.

Напомним, мексиканец провел пять лет в «Манчестер Юнайтед», выиграл три трофея, включая два титула АПЛ, и забил 59 голов.

фото lifestyle Хавьер Эрнандес (Чичарито) Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем