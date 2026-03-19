ФОТО. «Футбол уже не тот»: экс-звезда МЮ неожиданно стал TikTok-шефом

«Футбол уже не тот» – фанаты удивлены, ведь экс-герой «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) неожиданно стал TikTok-шефом.

37-летний форвард, который сейчас без клуба после ухода из «Гвадалахары», опубликовал видео, где готовит сэндвич: обжаривает говядину с сыром и авокадо, делает песто и подает все на чиабатте.

Чичарито выглядел довольным результатом, но зрители в соцсетях были в шоке. Один написал: «Футбол уже не тот», другой – «Он теперь выполняет побочные квесты», а кто-то даже подумал, что это ИИ.

Напомним, мексиканец провел пять лет в «Манчестер Юнайтед», выиграл три трофея, включая два титула АПЛ, и забил 59 голов.