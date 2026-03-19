19 марта 2026, 03:18
Скандал в Ла Лиге: инцидент с Серлотом завершился дисквалификацией

Защитник Хетафе Абдель Абкар понес ответственность за резонансный инцидент

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Хетафе» Абдель Абкар понес ответственность за резонансный инцидент, произошедший в противостоянии с мадридским «Атлетико» в рамках 28-го тура Ла Лиги (0:1).

На 55-й минуте поединка марокканский футболист допустил непристойный жест в адрес форварда «матрасников» Александра Серлота, схватив его за гениталии. Главный судья встречи Мигель Анхель Ортис после изучения видеоповтора (VAR) немедленно удалил нарушителя с поля, показав красную карточку.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес вердикт по данному делу: Абкар отстранен на два ближайших матча чемпионата Испании. Официальная формулировка наказания – «поведение, противоречащее спортивному порядку».

Михаил Олексиенко Источник: Marca
