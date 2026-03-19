ФОТО. Ему было всего 23… Футбольный клуб сообщил трагическую новость
Сканторп Юнайтед попрощался с Леви Галлимором
«Сканторп Юнайтед» скорбит после смерти бывшего игрока академии Леви Галлимора, которому было всего 23 года.
Клуб выступил с заявлением, выразив глубокие соболезнования семье и близким: «Все в «Сканторп Юнайтед» глубоко опечалены этой трагической новостью».
Галлимор провел два года в системе клуба после перехода из академии «Брентфорда» в 2018 году.
Болельщики также почтили память молодого нападающего в соцсетях, оставляя сообщения с соболезнованиями.
В сезоне 2018/19 он забил 4 гола в Youth Alliance League и еще 2 – в Кубке Англии среди молодежи. В следующем сезоне отличился 7 раз в 11 матчах, включая хет-трик против «Хаддерсфилда».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
