Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Ему было всего 23… Футбольный клуб сообщил трагическую новость
Другие новости
19 марта 2026, 02:26 |
301
0

ФОТО. Ему было всего 23… Футбольный клуб сообщил трагическую новость

Сканторп Юнайтед попрощался с Леви Галлимором

ФК Сканторп Юнайтед. Леви Галлимор

«Сканторп Юнайтед» скорбит после смерти бывшего игрока академии Леви Галлимора, которому было всего 23 года.

Клуб выступил с заявлением, выразив глубокие соболезнования семье и близким: «Все в «Сканторп Юнайтед» глубоко опечалены этой трагической новостью».

Галлимор провел два года в системе клуба после перехода из академии «Брентфорда» в 2018 году.

Болельщики также почтили память молодого нападающего в соцсетях, оставляя сообщения с соболезнованиями.

В сезоне 2018/19 он забил 4 гола в Youth Alliance League и еще 2 – в Кубке Англии среди молодежи. В следующем сезоне отличился 7 раз в 11 матчах, включая хет-трик против «Хаддерсфилда».

Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем