ФОТО. Ему было всего 23… Футбольный клуб сообщил трагическую новость

«Сканторп Юнайтед» скорбит после смерти бывшего игрока академии Леви Галлимора, которому было всего 23 года.

Клуб выступил с заявлением, выразив глубокие соболезнования семье и близким: «Все в «Сканторп Юнайтед» глубоко опечалены этой трагической новостью».

Галлимор провел два года в системе клуба после перехода из академии «Брентфорда» в 2018 году.

Болельщики также почтили память молодого нападающего в соцсетях, оставляя сообщения с соболезнованиями.

В сезоне 2018/19 он забил 4 гола в Youth Alliance League и еще 2 – в Кубке Англии среди молодежи. В следующем сезоне отличился 7 раз в 11 матчах, включая хет-трик против «Хаддерсфилда».