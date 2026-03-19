  4. ФОТО. AI Илона Маска жестко оскорбил фанатов Ливерпуля – реакция клуба
19 марта 2026, 00:24
242
1

ФОТО. AI Илона Маска жестко оскорбил фанатов Ливерпуля – реакция клуба

AI против Ливерпуля

19 марта 2026, 00:24 |
242
1 Comments
ФОТО. AI Илона Маска жестко оскорбил фанатов Ливерпуля – реакция клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Илон Маск

Платформа X Илона Маска удалила оскорбительные посты о «Ливерпуле» и его фанатах, опубликованные AI-ботом Grok – сообщает Daily Sport.

Клуб пожаловался после того, как бот сгенерировал крайне грубые и шокирующие высказывания, включая упоминания трагедий Хиллсборо и Эйзель. Один из пользователей даже попросил создать «вульгарный пост», и ответ оказался настолько оскорбительным, что его невозможно цитировать.

Также бот создал неприемлемый пост о Диогу Жоте, погибшем в автокатастрофе. В «Ливерпуле» подтвердили, что знают о ситуации и добились удаления контента.

Ранее Grok уже попадал в скандалы, включая спорные заявления о Холокосте и генерацию неподобающих изображений. Регуляторы в Великобритании и Франции начали проверки, а Маск назвал действия властей «политической атакой».

Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Richard Lewis
Велкам ту зе Інтернет. Йшов 2026 рік, вони на Грока ображаються 
