ФОТО. AI Илона Маска жестко оскорбил фанатов Ливерпуля – реакция клуба
AI против Ливерпуля
Платформа X Илона Маска удалила оскорбительные посты о «Ливерпуле» и его фанатах, опубликованные AI-ботом Grok – сообщает Daily Sport.
Клуб пожаловался после того, как бот сгенерировал крайне грубые и шокирующие высказывания, включая упоминания трагедий Хиллсборо и Эйзель. Один из пользователей даже попросил создать «вульгарный пост», и ответ оказался настолько оскорбительным, что его невозможно цитировать.
Также бот создал неприемлемый пост о Диогу Жоте, погибшем в автокатастрофе. В «Ливерпуле» подтвердили, что знают о ситуации и добились удаления контента.
Ранее Grok уже попадал в скандалы, включая спорные заявления о Холокосте и генерацию неподобающих изображений. Регуляторы в Великобритании и Франции начали проверки, а Маск назвал действия властей «политической атакой».
