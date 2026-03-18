ВИДЕО. Тоттенхэм и Атлетико обменялись голами на старте второго тайма
Шпоры все еще впереди в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, мячи забили Альварес и Симонс
Лондонский Тоттенхэм и мадридский Атлетико забили по одному голу на старте второго тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
На 47-й счет для матрасником сравнял Хулиан Альварес, а уже на 52-й шпор вперед снова вывел Хави Симонс.
Тоттенхэм побеждает Атлетико 2:1. Коллективу Игору Тудору нужно отыграть еще два мяча – в первой игре матрасники одержали крупную победу 5:2.
Ответная встреча между Тоттенхэмом и Атлетико стартовала 18 марта в 22:00 по Киеву в столице Англии.
❗️ ВИДЕО. Тоттенхэм и Атлетико обменялись голами на старте второго тайма
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой с Лехом Познань
Сделок, как обычно, будет немало, но некоторые резонансные из них финализированы уже сейчас