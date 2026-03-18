Лига чемпионов
18 марта 2026, 23:14 | Обновлено 18 марта 2026, 23:17
116
0

ВИДЕО. Тоттенхэм и Атлетико обменялись голами на старте второго тайма

Шпоры все еще впереди в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, мячи забили Альварес и Симонс

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм и мадридский Атлетико забили по одному голу на старте второго тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

На 47-й счет для матрасником сравнял Хулиан Альварес, а уже на 52-й шпор вперед снова вывел Хави Симонс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тоттенхэм побеждает Атлетико 2:1. Коллективу Игору Тудору нужно отыграть еще два мяча – в первой игре матрасники одержали крупную победу 5:2.

Ответная встреча между Тоттенхэмом и Атлетико стартовала 18 марта в 22:00 по Киеву в столице Англии.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
