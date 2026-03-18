Матч Ястремской в Майами перенесен на другой день. Сыграет ли Стародубцева?
Даяна встретится с Крюгер 19 числа, Юлия стартует с Лис первым запуском на корте №1
Второй игровой день на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) до сих пор не стартовал, хотя первые матчи должны были начаться еще в 17:00 по Киеву.
В Майами все еще идут дожди. Старт поединков отложен до 00:00 по Киеву.
Также уже перенесены несколько матчей на следующий день. В частности, 18 марта не сыграет украинка Даяна Ястремская – ее игра с Эшлин Крюгер пройдет 19 марта.
Поединок еще одной представительницы Украины Юлии Стародубцевой с Евой Лис перенесен на корт №1 и должен начаться первым запуском (не ранее 00:00).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
