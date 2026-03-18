В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Галатасарай» на «Энфилде».

После первого тайма хозяева ведут в счете 1:0 – отличился Доминик Собослаи на 25-й минуте. Впрочем, мерсисайдцы могли удвоить преимущество еще до перерыва, но Мохамед Салах не реализовал пенальти в компенсированное время (45+4).

Напомним, в первом матче минимальную победу одержал турецкий клуб (1:0), поэтому интрига в противостоянии остается максимальной.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал турнира, финал которого состоится в Будапеште 30 мая.

ВИДЕО. «Ливерпуль» выиграл первый тайм у «Галатасарая». Салах не забил пенальти