  4. ВИДЕО. Ливерпуль выиграл первый тайм у Галатасарая. Салах не забил пенальти
18 марта 2026, 22:57
ВИДЕО. Ливерпуль выиграл первый тайм у Галатасарая. Салах не забил пенальти

В первом тайме забил Собослаи

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Галатасарай» на «Энфилде».

После первого тайма хозяева ведут в счете 1:0 – отличился Доминик Собослаи на 25-й минуте. Впрочем, мерсисайдцы могли удвоить преимущество еще до перерыва, но Мохамед Салах не реализовал пенальти в компенсированное время (45+4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Напомним, в первом матче минимальную победу одержал турецкий клуб (1:0), поэтому интрига в противостоянии остается максимальной.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал турнира, финал которого состоится в Будапеште 30 мая.

ВИДЕО. «Ливерпуль» выиграл первый тайм у «Галатасарая». Салах не забил пенальти

