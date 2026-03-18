РЕМЕНЯК: «Цена ошибки была высокой. Досадно, что проиграли по пенальти»

Один из лидеров «Феникса-Мариуполя» Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему в поединке 1/4 финала Кубка Украины против «Чернигова» (0:0, пен. 4:5) основное время завершилось нулевой ничьей:

«Это как раз тот случай, когда цена ошибки была очень высокой, поэтому участники поединка особо не рисковали, решив упростить игру. Достаточно сказать, что черниговцы, одним из козырей которых является контроль мяча, после нескольких обрезок решили взять на вооружение длинные передачи.

А поскольку соперники успевали отойти к своим владениям, то при таких насыщенных оборонительных редутах было сложно найти свободные зоны и пробиться на ударную позицию. Неудивительно, что до реальных угроз дело не доходило. Было мало эффекта и от дальних ударов, потому что они в основном блокировались.

Ничейный итог в основное время следует признать справедливым, и обладателя путевки в кубковый полуфинал должна была определить серия послематчевых пенальти. Счастливый билет достался черниговцам. Конечно, очень досадно, но унывать некогда. Нам нужно оперативно исправлять турнирное положение в Первой лиге».