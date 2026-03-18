Забивал Шахтеру и Динамо. Левандовски установил рекорд ЛЧ, превзойдя Месси

37-летний польский форвард Роберт Левандовски установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

18 марта Левандовски оформил дубль за каталонскую Барселону в ответном матче 1/8 финала против Ньюкасла (7:2). Ньюкасл стал 41-й командой, в ворота которой отличался поляк в главном еврокубковом турнире.

В частности, Роберт дважды забивал донецкому Шахтеру и трижды – киевскому Динамо. наибольшее количество голов Левандовски положил в ворота лиссабонской Бенфики.

Предыдущий такой рекорд принадлежил аргентинской суперзвезде Лионелю Месси – 40. Третий лучший показатель у Криштиану Роналду – 38.

Команды, которым Левандовски забивал в Лиге чемпионов:

Арсенал – 4 гола

Манчестер Сити – 1 гол

Тоттенхэм – 2 гола

Челси – 3 гола

Ньюкасл – 1 гол

Реал Мадрид – 6 голов

Малага – 1 гол

Барселона – 4 гола

Атлетико Мадрид – 2 гола

Вильярреал – 1 гол

Рома – 1 гол

Ювентус – 1 гол

Лацио – 2 гола

Интер – 2 гола

Наполи – 2 гола

Бавария – 1 гол

Боруссия Дортмунд – 2 гола

Марсель – 3 гола

ПСЖ – 1 гол

Лион – 1 гол

Брест – 2 гола

Порту – 2 гола

Бенфика – 9 голов

Аякс – 5 голов

ПСВ – 3 гола

Бешикташ – 2 гола

Шахтер Донецк – 2 гола

Динамо Киев – 3 гола

Олимпиакос – 5 голов

АЕК – 3 гола

🏳️ Зенит – 2 гола

🏳️ Ростов – 1 гол

Андерлехт – 2 гола

Антверпен – 1 гол

Виктория Пльзень – 3 гола

Славия Прага – 1 гол

Динамо Загреб – 5 голов

Црвена Звезда – 7 голов

РБ Зальцбург – 6 голов

Янг Бойз – 2 гола

Копенгаген – 1 гол

