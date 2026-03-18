Забивал Шахтеру и Динамо. Левандовски установил рекорд ЛЧ, превзойдя Месси
Роберт, оформив дубль Ньюкаслу, отличился в ворота 41 разных команд в главном еврокубке
37-летний польский форвард Роберт Левандовски установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.
18 марта Левандовски оформил дубль за каталонскую Барселону в ответном матче 1/8 финала против Ньюкасла (7:2). Ньюкасл стал 41-й командой, в ворота которой отличался поляк в главном еврокубковом турнире.
В частности, Роберт дважды забивал донецкому Шахтеру и трижды – киевскому Динамо. наибольшее количество голов Левандовски положил в ворота лиссабонской Бенфики.
Предыдущий такой рекорд принадлежил аргентинской суперзвезде Лионелю Месси – 40. Третий лучший показатель у Криштиану Роналду – 38.
Команды, которым Левандовски забивал в Лиге чемпионов:
- Арсенал – 4 гола
- Манчестер Сити – 1 гол
- Тоттенхэм – 2 гола
- Челси – 3 гола
- Ньюкасл – 1 гол
- Реал Мадрид – 6 голов
- Малага – 1 гол
- Барселона – 4 гола
- Атлетико Мадрид – 2 гола
- Вильярреал – 1 гол
- Рома – 1 гол
- Ювентус – 1 гол
- Лацио – 2 гола
- Интер – 2 гола
- Наполи – 2 гола
- Бавария – 1 гол
- Боруссия Дортмунд – 2 гола
- Марсель – 3 гола
- ПСЖ – 1 гол
- Лион – 1 гол
- Брест – 2 гола
- Порту – 2 гола
- Бенфика – 9 голов
- Аякс – 5 голов
- ПСВ – 3 гола
- Бешикташ – 2 гола
- Шахтер Донецк – 2 гола
- Динамо Киев – 3 гола
- Олимпиакос – 5 голов
- АЕК – 3 гола
- 🏳️ Зенит – 2 гола
- 🏳️ Ростов – 1 гол
- Андерлехт – 2 гола
- Антверпен – 1 гол
- Виктория Пльзень – 3 гола
- Славия Прага – 1 гол
- Динамо Загреб – 5 голов
- Црвена Звезда – 7 голов
- РБ Зальцбург – 6 голов
- Янг Бойз – 2 гола
- Копенгаген – 1 гол
