  4. Забивал Шахтеру и Динамо. Левандовски установил рекорд ЛЧ, превзойдя Месси
18 марта 2026, 22:39 | Обновлено 18 марта 2026, 23:04
Забивал Шахтеру и Динамо. Левандовски установил рекорд ЛЧ, превзойдя Месси

Роберт, оформив дубль Ньюкаслу, отличился в ворота 41 разных команд в главном еврокубке

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

37-летний польский форвард Роберт Левандовски установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

18 марта Левандовски оформил дубль за каталонскую Барселону в ответном матче 1/8 финала против Ньюкасла (7:2). Ньюкасл стал 41-й командой, в ворота которой отличался поляк в главном еврокубковом турнире.

В частности, Роберт дважды забивал донецкому Шахтеру и трижды – киевскому Динамо. наибольшее количество голов Левандовски положил в ворота лиссабонской Бенфики.

Предыдущий такой рекорд принадлежил аргентинской суперзвезде Лионелю Месси – 40. Третий лучший показатель у Криштиану Роналду – 38.

Команды, которым Левандовски забивал в Лиге чемпионов:

  • Арсенал – 4 гола
  • Манчестер Сити – 1 гол
  • Тоттенхэм – 2 гола
  • Челси – 3 гола
  • Ньюкасл – 1 гол
  • Реал Мадрид – 6 голов
  • Малага – 1 гол
  • Барселона – 4 гола
  • Атлетико Мадрид – 2 гола
  • Вильярреал – 1 гол
  • Рома – 1 гол
  • Ювентус – 1 гол
  • Лацио – 2 гола
  • Интер – 2 гола
  • Наполи – 2 гола
  • Бавария – 1 гол
  • Боруссия Дортмунд – 2 гола
  • Марсель – 3 гола
  • ПСЖ – 1 гол
  • Лион – 1 гол
  • Брест – 2 гола
  • Порту – 2 гола
  • Бенфика – 9 голов
  • Аякс – 5 голов
  • ПСВ – 3 гола
  • Бешикташ – 2 гола
  • Шахтер Донецк – 2 гола
  • Динамо Киев – 3 гола
  • Олимпиакос – 5 голов
  • АЕК – 3 гола
  • 🏳️ Зенит – 2 гола
  • 🏳️ Ростов – 1 гол
  • Андерлехт – 2 гола
  • Антверпен – 1 гол
  • Виктория Пльзень – 3 гола
  • Славия Прага – 1 гол
  • Динамо Загреб – 5 голов
  • Црвена Звезда – 7 голов
  • РБ Зальцбург – 6 голов
  • Янг Бойз – 2 гола
  • Копенгаген – 1 гол

