Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 6:2! Барселона громит Ньюкасл: ассисты Рафиньи и дубль Левандовски
Лига чемпионов
18 марта 2026, 21:15 | Обновлено 18 марта 2026, 21:40
ВИДЕО. 6:2! Барселона громит Ньюкасл: ассисты Рафиньи и дубль Левандовски

Комфортный гандикап каталонцам на старте второго тайма оформили Фермин и Роберт

Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона ударно начала второй тайм ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Ньюкасла.

На 51-й минуте ворота сорок поразил Фермин Лопес, а на 56-й и 61-й дубль оформил Роберт Левандовски. Два ассиста отдал Рафинья, еше один голевой пас себе в актив записал Ламин Ямаль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Барселона быстро сделала счет 6:2 и, похоже, убила интригу в противостоянии. В первой игре между командами была зафиксирована ничья 1:1.

Встреча Барселоны и Ньюкасла стартовала 18 марта в 19:45 по Киеву на стадионе Камп Ноу в Каталонии.

ГОЛ! 4:2 Фермин Лопес, 51 мин.

ГОЛ! 5:2 Левандовски, 56 мин.

ГОЛ! 6:2 Левандовски, 61 мин.

Даниил Агарков
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем