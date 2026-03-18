ВИДЕО. 6:2! Барселона громит Ньюкасл: ассисты Рафиньи и дубль Левандовски

Каталонская Барселона ударно начала второй тайм ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Ньюкасла.

На 51-й минуте ворота сорок поразил Фермин Лопес, а на 56-й и 61-й дубль оформил Роберт Левандовски. Два ассиста отдал Рафинья, еше один голевой пас себе в актив записал Ламин Ямаль.

Барселона быстро сделала счет 6:2 и, похоже, убила интригу в противостоянии. В первой игре между командами была зафиксирована ничья 1:1.

Встреча Барселоны и Ньюкасла стартовала 18 марта в 19:45 по Киеву на стадионе Камп Ноу в Каталонии.

ГОЛ! 4:2 Фермин Лопес, 51 мин.

ГОЛ! 5:2 Левандовски, 56 мин.

ГОЛ! 6:2 Левандовски, 61 мин.