ВИДЕО. 6:2! Барселона громит Ньюкасл: ассисты Рафиньи и дубль Левандовски
Комфортный гандикап каталонцам на старте второго тайма оформили Фермин и Роберт
Каталонская Барселона ударно начала второй тайм ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Ньюкасла.
На 51-й минуте ворота сорок поразил Фермин Лопес, а на 56-й и 61-й дубль оформил Роберт Левандовски. Два ассиста отдал Рафинья, еше один голевой пас себе в актив записал Ламин Ямаль.
Барселона быстро сделала счет 6:2 и, похоже, убила интригу в противостоянии. В первой игре между командами была зафиксирована ничья 1:1.
Встреча Барселоны и Ньюкасла стартовала 18 марта в 19:45 по Киеву на стадионе Камп Ноу в Каталонии.
ГОЛ! 4:2 Фермин Лопес, 51 мин.
ГОЛ! 5:2 Левандовски, 56 мин.
ГОЛ! 6:2 Левандовски, 61 мин.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин не попал в заявку на матчи в марте
Риццоли считает, что Динамо не должно было бить пенальти в игре с Оболонью