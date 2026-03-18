Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Барселона и Ньюкасл обменялись голами, забито три мяча за 18 минут
Лига чемпионов
18 марта 2026, 20:10 | Обновлено 18 марта 2026, 20:37
488
0

ВИДЕО. Барселона и Ньюкасл обменялись голами, забито три мяча за 18 минут

Эланга сравнял после гола от Рафиньи, но практически сразу Барсу вперед вывел Берналь

18 марта 2026, 20:10 | Обновлено 18 марта 2026, 20:37
488
0
ВИДЕО. Барселона и Ньюкасл обменялись голами, забито три мяча за 18 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

18 марта Барселона и Ньюкасл проводят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

За 18 минут команды забили на двоих три мяча – счет 2:1 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После гола от Рафиньи на 6-й минуте в составе сорок отличился Антони Эланга. Довольно быстро каталонцев снова вперед вывел Марк Берналь, отличившись на 18-й.

В первой игре между Ньюкаслом и Барселоной на Сент-Джеймс Парк была зафиксирована ничья 1:1.

Второй поединок Барселона и Ньюкасл начали в 19:45 по Киеву на стадионе Камп Ноу в Каталонии.

❗️ ВИДЕО. Барселона и Ньюкасл обменялись голами, забито 3 мяча за 18 минут

ГОЛ! 1:1 Эланга, 6 мин.

ГОЛ! 2:1 Берналь, 18 мин.

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Антони Эланга Барселона Ньюкасл Барселона - Ньюкасл видео голов и обзор Лига чемпионов Марк Берналь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем