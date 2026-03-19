  4. Нестеренко и Костюк выбрали стартовые составы на матч Александрия – Динамо
19 марта 2026, 11:49 | Обновлено 19 марта 2026, 11:51
Нестеренко и Костюк выбрали стартовые составы на матч Александрия – Динамо

Поединок 21-го тура Премьер-лиги состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени

19 марта 2026, 11:49 | Обновлено 19 марта 2026, 11:51
Коллаж Sport.ua. Кирилл Нестеренко и Игорь Костюк

В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 14 марта, сыграют «Александрия» и киевское «Динамо».

Наставники команд – Кирилл Нестеренко и Игорь Костюк – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 баллов. «Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 пунктов.

В предыдущем туре подопечные Костюка на домашней арене одолели киевскую «Оболонь» (2:1), а «горожане» на выезде потерпели поражение от черкасского ЛНЗ – 0:2.

Александрия: Макаренко, Энрике, Мышнев, Ващенко, Огарков, Кампос, Цара, Ндиага, Беиратче, Родригеш, Шостак

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Захарченко, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Яцык, Шапаренко, Редушко, Пономаренко

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Александрия – Динамо:

Oleksandr
Шахтар грає сьогодні в Єврокубках, а чому дирнамо в УПЛ? 🫤 
