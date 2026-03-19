Нестеренко и Костюк выбрали стартовые составы на матч Александрия – Динамо
Поединок 21-го тура Премьер-лиги состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени
В матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 14 марта, сыграют «Александрия» и киевское «Динамо».
Наставники команд – Кирилл Нестеренко и Игорь Костюк – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 баллов. «Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 пунктов.
В предыдущем туре подопечные Костюка на домашней арене одолели киевскую «Оболонь» (2:1), а «горожане» на выезде потерпели поражение от черкасского ЛНЗ – 0:2.
Александрия: Макаренко, Энрике, Мышнев, Ващенко, Огарков, Кампос, Цара, Ндиага, Беиратче, Родригеш, Шостак
Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Захарченко, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Яцык, Шапаренко, Редушко, Пономаренко
