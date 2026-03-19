Усман САВАНЕ: «Динамо – это тот клуб, в котором я смогу прогрессировать»

Малийский полузащитник «Динамо» U-19 Усман Саване поделился впечатлениями о первых неделях пребывания в команде и Украине в целом, а также рассказал о матчах за юношеский состав «бело-синих»:

– Приветствую, Усман. Это ваше первое интервью в Украине. Давайте немного познакомимся. Вам месяц назад исполнилось 18 лет и вы подписали соглашение с «Динамо». Расскажите, как вы здесь оказались, и почему выбор пал на Киев.

– Мне очень нравится этот клуб, и я надеюсь провести здесь не один год.

– Насколько известно, за вами следили скауты «Штурма» (Грац, Австрия), «Кадиса» (Испания) и «Рапида» (Вена, Австрия), теперь вы уже игрок «Динамо». Киевляне сделали предложение о просмотре, и вы сразу согласились?

– Считаю, «Динамо» – это тот клуб, в котором я смогу прогрессировать, чтобы представлять свою страну, например, на чемпионате мира.

– Вы прибыли в Украину еще осенью прошлого года, но не могли играть из-за того, что вам не исполнилось 18 лет. Теперь вас уже заявили на чемпионат Украины и вы дебютировали. Расскажите поподробнее о своем первом матче за команду U-19.

– Я очень доволен своим дебютом здесь и надеюсь, что своим упорным трудом смогу доказать, что достоин первой команды и смогу добиваться успехов здесь, с юношеской командой, а впоследствии и с основной.

– Вы набирали форму и в других турнирах, играли на «Кубок Владимира Мунтяна». Расскажите об украинском футболе, какой он для вас?

– По моему мнению, он отличается физической подготовкой и агрессивностью. В Украине футбол более агрессивный, а физическая подготовка на высшем уровне.

– В Мали вы выступали за «Бамако». Вас считают одним из самых перспективных на своей позиции и в этом возрасте. Расскажите об отличии малийского и украинского футбола на юношеском уровне.

– Конечно, молодежный футбол отличается от взрослого, но сейчас, пожалуй, среди отличий также отмечу погодные условия, впрочем, я уверен, что смогу к ним адаптироваться, мне нужно немного времени.

– Разные источники пишут, что вы играете на разных позициях – атакующий полузащитник, вингер, форвард. Так какая позиция для вас родная?

– Вы правы, я, действительно, могу сыграть и правого вингера, и левого, и под нападающими. Однако родной назвал бы позицию правого вингера.

– Какие свои сильные стороны можете выделить? Украинские эксперты заметили, что вы быстрый, техничный и достаточно скоординированный как на свой возраст футболист. Чем можете удивить соперников?

– Я бы выделил дриблинг и силу удара.

– Вы играли за сборную Мали на Кубке Африки U-17. Расскажите, какая у вас амбициозная цель, как для футболиста?

– Конечно, я хотел бы стать выдающимся игроком. Надеюсь, благодаря моему упорному труду, в «Динамо» будет начало моего пути.

– Расскажите об адаптации в «Динамо». Что себе поняли за то время, что находитесь здесь?

– Мне все нравится, меня очень хорошо и тепло приняли в команде, в коллективе. Если у меня есть какие-то вопросы или проблемы, меня об этом спрашивают, пытаются помочь, интересуются, мне ли что-то нужно. Пожалуй, это самое лучшее место для моего прогресса.

– Знаем, что вы после интервью идете на урок украинского. А как общаетесь с партнерами?

– Да, у нас действительно есть уроки украинского языка дважды в неделю. В повседневной жизни, если возникают какие-то сложности с коммуникацией, используем для перевода телефон, – рассказал Саване.