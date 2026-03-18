Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Карпат: «Фернандес? Больше всего, что поразило – это его спокойствие»
Украина. Премьер лига
18 марта 2026, 13:31 | Обновлено 18 марта 2026, 13:32
Игрок Карпат: «Фернандес? Больше всего, что поразило – это его спокойствие»

Ростислав Лях поделился впечатлениями от работы с Франом Фернандесом

ФК Карпаты. Ростислав Лях

Защитник «Карпат» Ростислав Лях рассказал о давлении на команду из-за неудачных результатов и о впечатлениях от работы с Франом Фернандесом.

– Неудачное начало весенней части чемпионата давит на команду, ведь во Львове очень нетерпеливые болельщики?

– Считаю, что это давление обоснованное и заслуженное. Болельщики, фанаты, СМИ – все имеют право выражать нам претензии из-за того, что их ожидания не оправдались. Мы же должны реагировать на это работой на тренировках и победами.

Конечно, фанаты имеют полное право давить на команду на трибунах, после матчей и в социальных сетях. Все видят, как они поддерживают команду. И нам эта поддержка нужна. Я лично убежден, что играть под давлением даже нужно, тогда эмоции на поле другие, а удовольствие от побед острее.

– Твои впечатления от работы с испанским тренером Франом Фернандесом?

– Больше всего, что поразило до сих пор, – это его спокойствие. Конечно, эмоции он тоже проявляет. Но общее впечатление – тренер очень уравновешенный.

– Какие главные отличия по сравнению с украинскими тренерами?

– Ну, вы же понимаете, что у каждого тренера свое видение футбола. Если говорить о нашем наставнике, то он очень стремится изменить у нас определенные ментальные моменты. Говорит, что все должно идти от головы, от мыслей. Нужно воспитывать в себе дух победителя. На каждой тренировке, в каждой игре.

Ранее Кобин прокомментировал информацию о том, может ли он возглавить «Карпаты».

Известный тренер предупредил игроков Полесья перед матчем против Кудровки
Клуб Первой лиги усилился игроками Шахтера и Динамо
Футболисты Динамо отдохнули и продолжают подготовку к матчу с Александрией
Фран Фернандес Ростислав Лях Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: UA-Football
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала
Сборная Украины U-19 объявила состав на поединки элит-раунда Евро-2026
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
