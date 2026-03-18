Игрок Карпат: «Фернандес? Больше всего, что поразило – это его спокойствие»

Защитник «Карпат» Ростислав Лях рассказал о давлении на команду из-за неудачных результатов и о впечатлениях от работы с Франом Фернандесом.

– Неудачное начало весенней части чемпионата давит на команду, ведь во Львове очень нетерпеливые болельщики?

– Считаю, что это давление обоснованное и заслуженное. Болельщики, фанаты, СМИ – все имеют право выражать нам претензии из-за того, что их ожидания не оправдались. Мы же должны реагировать на это работой на тренировках и победами.

Конечно, фанаты имеют полное право давить на команду на трибунах, после матчей и в социальных сетях. Все видят, как они поддерживают команду. И нам эта поддержка нужна. Я лично убежден, что играть под давлением даже нужно, тогда эмоции на поле другие, а удовольствие от побед острее.

– Твои впечатления от работы с испанским тренером Франом Фернандесом?

– Больше всего, что поразило до сих пор, – это его спокойствие. Конечно, эмоции он тоже проявляет. Но общее впечатление – тренер очень уравновешенный.

– Какие главные отличия по сравнению с украинскими тренерами?

– Ну, вы же понимаете, что у каждого тренера свое видение футбола. Если говорить о нашем наставнике, то он очень стремится изменить у нас определенные ментальные моменты. Говорит, что все должно идти от головы, от мыслей. Нужно воспитывать в себе дух победителя. На каждой тренировке, в каждой игре.

