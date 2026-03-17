17 марта 2026, 20:39
Кобин прокомментировал информацию о том, может ли он возглавить Карпаты

Наставник «Ингульца» является одним из приоритетных кандидатов на должность тренера «львов»

17 марта 2026, 20:39 |
401
0
Кобин прокомментировал информацию о том, может ли он возглавить Карпаты
ФК Ингулец. Василий Кобин

Главный тренер перволигового «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве со львовскими «Карпатами», которые на данный момент возглавляет испанец Фран Фернандес:

«Я к этому отношусь абсолютно нормально, потому что я молод, амбициозен, хочу прогрессировать и готов работать. Возможно, на фоне этого есть разные слухи. Возможно, где-то и не слухи.

Здесь уже нужно разделять и, наверное, какие-то разговоры идут. Сказать, звонит ли у меня телефон и есть ли какие-то связи...

Я не хочу комментировать никакие слухи о «Карпатах». Не хочу давать повода. Люди, которые разбираются в футболе, которые умеют думать, все прекрасно понимают.

Сказать, что я не хочу в «Карпаты» – это будет неправда. Сказать, что я хочу возглавить львовский клуб – тоже неправда. Нет предмета для разговора и пусть все успокоятся», – прокомментировал Кобин.

«Ингулец» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, а «Карпаты» разместились на десятой позиции в элитном дивизионе чемпионата Украины.

По теме:
Илья КРУПСКИЙ: «Судейство в матче с Шахтером? Комментировать непросто»
Украинский полузащитник сломал ребро после столкновения с игроком Шахтера
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Карпаты Львов Ингулец Василий Кобин Фран Фернандес назначение тренера отставка
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортинг – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 17 марта 2026, 19:50 0
Спортинг – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Спортинг – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Футбол | 17 марта 2026, 07:00 19
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро

«Марсель» может решиться на трансфер украинца

Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Футбол | 17.03.2026, 06:55
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Бокс | 17.03.2026, 05:55
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Другие виды | 17.03.2026, 13:08
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Популярные новости
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 25
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 137
Футбол
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
16.03.2026, 13:08 1
Другие виды
