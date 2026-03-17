Кобин прокомментировал информацию о том, может ли он возглавить Карпаты
Наставник «Ингульца» является одним из приоритетных кандидатов на должность тренера «львов»
Главный тренер перволигового «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал информацию о возможном сотрудничестве со львовскими «Карпатами», которые на данный момент возглавляет испанец Фран Фернандес:
«Я к этому отношусь абсолютно нормально, потому что я молод, амбициозен, хочу прогрессировать и готов работать. Возможно, на фоне этого есть разные слухи. Возможно, где-то и не слухи.
Здесь уже нужно разделять и, наверное, какие-то разговоры идут. Сказать, звонит ли у меня телефон и есть ли какие-то связи...
Я не хочу комментировать никакие слухи о «Карпатах». Не хочу давать повода. Люди, которые разбираются в футболе, которые умеют думать, все прекрасно понимают.
Сказать, что я не хочу в «Карпаты» – это будет неправда. Сказать, что я хочу возглавить львовский клуб – тоже неправда. Нет предмета для разговора и пусть все успокоятся», – прокомментировал Кобин.
«Ингулец» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, а «Карпаты» разместились на десятой позиции в элитном дивизионе чемпионата Украины.
