18 марта 2026, 17:42 |
145
0

ВОЛОХАТЫЙ: «Не уверен, что пенальти в пользу Динамо было справедливым»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал поражение от «Динамо»

18 марта 2026, 17:42 |
145
0
ВОЛОХАТЫЙ: «Не уверен, что пенальти в пользу Динамо было справедливым»
ФК Оболонь Киев

Полузащитник киевской «Оболони» Роман Волохатый прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:2) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Матч против «Динамо» стал для вас первым, в котором вы провели все 90 минут. Какие ощущения после такой игры?

– Было приятно выйти в стартовом составе. Конечно, интересно проверить свои силы на фоне такого соперника. Но не могу сказать, что ощущения положительные, ведь мы не набрали три очка. Также не доволен своей игрой, потому что не смог принести команде пользу – например, голом или ассистом. Нужно больше работать, ведь впереди важные матчи.

– «Оболонь» первой открыла счет. Чего не хватило, чтобы удержать преимущество?

– «Динамо» очень активно начало матч, постоянно давило, поэтому наш гол, возможно, и не выглядел закономерным. Но мы смогли открыть счет. Что касается пенальти, не до конца уверен, что он был справедливым. Но это не мне решать. Мне кажется, что в подобном эпизоде в их штрафной могли и не назначить одиннадцатиметровый. В итоге нам не хватило концентрации: не доиграли в своих зонах и пропустили второй мяч. Возможно, соперник просто лучше реализовал свои моменты.

– Насколько психологически сложно после такого матча?

– Поражение – это всегда неприятно, эмоции, конечно, негативные. Но не скажу, что нам очень тяжело психологически. Главное сейчас – не опускать руки. Нужно сделать выводы и готовиться к следующему матчу. Игра с «Карпатами» – это фактически поединок за шесть очков.

