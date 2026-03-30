Решение принято. Определилось будущее Ворсклы

Полтавской «Ворскле» удалось найти средства для поддержания жизнедеятельности, а футболисты уже получили часть выплат. Впрочем, долги перед игроками до сих пор не погашены полностью.

Ожидается, что команда сможет доиграть сезон как минимум до лета, однако дальнейшие перспективы остаются неопределенными.

В то же время в клубе есть проблемы с организацией быта: после тренировок игроки не обеспечены питанием, также есть трудности с экипировкой и стиркой. Лишь недавно команда начала пользоваться клубным автобусом.

Несмотря на это, тренировочный процесс проходит в штатном режиме. Внутри коллектива стараются не зацикливаться на трудностях и сосредотачиваются на результате – задачей остается победа в каждом матче.