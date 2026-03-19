Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названы три футболиста, которые являются лидерами Динамо при Костюке
19 марта 2026, 10:20 |
Названы три футболиста, которые являются лидерами Динамо при Костюке

Юрий Вирт отметил влияние Александра Пихаленка, Владимира Бражко и Матвея Пономаренко

ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Юрий Вирт выделил троих футболистов киевского «Динамо», которых считает лидерами нынешней команды.

В четверг, 19 марта, подопечные Игоря Костюка сыграют на выезде против «Александрии» в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги, который начнется в 13:00.

– Киевское «Динамо»... У них сейчас действительно хороший ход. Команда подготовлена ​​ко второй части чемпионата. Молодые игроки достаточно ярко себя проявляют. Пономаренко хорошо себя проявляет.

Если даже не все удается, индивидуальные действия футболистов помогают «бело-синим» побеждать. Мы можем вспомнить матч против «Руха» (1:0), когда не все удавалось, но Пономаренко нашел свой момент.

Хорошая игра была против «Полесья» (2:1), где подопечные Костюка проявили характер, уступая по ходу матча, переломили ход игры. Видим, что даже против играющей низким блоком «Оболони» (2:1) команда смогла создать много моментов в первом тайме.

«Динамо» набрало ход и хочет вернуться в призовую тройку. Думаю, у киевского клуба могут возникнуть проблемы в матче против «Александрии», но класс есть класс.

– Игорь Костюк «завел» в основную команду «Динамо» много молодых исполнителей, но есть и опытные Ярмоленко, Буяльский, Караваев. Кого лично вы считаете лидером нынешней команды?

– Давайте так, мне действительно импонирует то, как играет Александр Пихаленок – это мозг команды. Футболист, который ведет игру. Отлично сейчас выглядит Владимир Бражко. Матвей Пономаренко – это человек-гол, можем сейчас даже так говорить. Этих трех футболистов и отмечу, – сказал Вирт.

По теме:
ВИДЕО. Курьез при жеребьевке. Во время объявления сломали шарик для Динамо
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Вирт объяснил, что может помешать Металлисту 1925 разбить Полтаву в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо Игорь Костюк Александр Пихаленок Владимир Бражко Матвей Пономаренко Юрий Вирт
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Футбол | 18 марта 2026, 10:27 9
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити

Голкипер сборной Украины сделал три сейва в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов

Усман САВАНЕ: «Динамо – это тот клуб, в котором я смогу прогрессировать»
Футбол | 19 марта 2026, 08:22 3
Усман САВАНЕ: «Динамо – это тот клуб, в котором я смогу прогрессировать»
Усман САВАНЕ: «Динамо – это тот клуб, в котором я смогу прогрессировать»

Малийский полузащитник поделился впечатлениями о первых неделях пребывания в киевской команде

Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Футбол | 18.03.2026, 18:19
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Футбол | 18.03.2026, 20:57
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Флорентино Перес обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити
Футбол | 19.03.2026, 08:59
Флорентино Перес обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити
Флорентино Перес обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити
Footballka
А в кротовні порошковий Сєрна, носік попудрений
Khafre
я би ще додав біловара, кріс прогресує зі швидкістю звука
Популярные новости
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 17
Футбол
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
19.03.2026, 05:05 33
Футбол
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 22
Футбол
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
18.03.2026, 09:38 5
Футбол
