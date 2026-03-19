Названы три футболиста, которые являются лидерами Динамо при Костюке
Юрий Вирт отметил влияние Александра Пихаленка, Владимира Бражко и Матвея Пономаренко
Известный украинский тренер Юрий Вирт выделил троих футболистов киевского «Динамо», которых считает лидерами нынешней команды.
В четверг, 19 марта, подопечные Игоря Костюка сыграют на выезде против «Александрии» в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги, который начнется в 13:00.
– Киевское «Динамо»... У них сейчас действительно хороший ход. Команда подготовлена ко второй части чемпионата. Молодые игроки достаточно ярко себя проявляют. Пономаренко хорошо себя проявляет.
Если даже не все удается, индивидуальные действия футболистов помогают «бело-синим» побеждать. Мы можем вспомнить матч против «Руха» (1:0), когда не все удавалось, но Пономаренко нашел свой момент.
Хорошая игра была против «Полесья» (2:1), где подопечные Костюка проявили характер, уступая по ходу матча, переломили ход игры. Видим, что даже против играющей низким блоком «Оболони» (2:1) команда смогла создать много моментов в первом тайме.
«Динамо» набрало ход и хочет вернуться в призовую тройку. Думаю, у киевского клуба могут возникнуть проблемы в матче против «Александрии», но класс есть класс.
– Игорь Костюк «завел» в основную команду «Динамо» много молодых исполнителей, но есть и опытные Ярмоленко, Буяльский, Караваев. Кого лично вы считаете лидером нынешней команды?
– Давайте так, мне действительно импонирует то, как играет Александр Пихаленок – это мозг команды. Футболист, который ведет игру. Отлично сейчас выглядит Владимир Бражко. Матвей Пономаренко – это человек-гол, можем сейчас даже так говорить. Этих трех футболистов и отмечу, – сказал Вирт.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Голкипер сборной Украины сделал три сейва в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов
Малийский полузащитник поделился впечатлениями о первых неделях пребывания в киевской команде