Названы три футболиста, которые являются лидерами Динамо при Костюке

Известный украинский тренер Юрий Вирт выделил троих футболистов киевского «Динамо», которых считает лидерами нынешней команды.

В четверг, 19 марта, подопечные Игоря Костюка сыграют на выезде против «Александрии» в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги, который начнется в 13:00.

– Киевское «Динамо»... У них сейчас действительно хороший ход. Команда подготовлена ​​ко второй части чемпионата. Молодые игроки достаточно ярко себя проявляют. Пономаренко хорошо себя проявляет.

Если даже не все удается, индивидуальные действия футболистов помогают «бело-синим» побеждать. Мы можем вспомнить матч против «Руха» (1:0), когда не все удавалось, но Пономаренко нашел свой момент.

Хорошая игра была против «Полесья» (2:1), где подопечные Костюка проявили характер, уступая по ходу матча, переломили ход игры. Видим, что даже против играющей низким блоком «Оболони» (2:1) команда смогла создать много моментов в первом тайме.

«Динамо» набрало ход и хочет вернуться в призовую тройку. Думаю, у киевского клуба могут возникнуть проблемы в матче против «Александрии», но класс есть класс.

– Игорь Костюк «завел» в основную команду «Динамо» много молодых исполнителей, но есть и опытные Ярмоленко, Буяльский, Караваев. Кого лично вы считаете лидером нынешней команды?

– Давайте так, мне действительно импонирует то, как играет Александр Пихаленок – это мозг команды. Футболист, который ведет игру. Отлично сейчас выглядит Владимир Бражко. Матвей Пономаренко – это человек-гол, можем сейчас даже так говорить. Этих трех футболистов и отмечу, – сказал Вирт.