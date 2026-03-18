Защитник Полесья рассказал, получил ли вызов от Реброва в сборную Украины

Защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал потенциальный вызов в расположение сборной Украины вместо травмированного Максима Таловерова.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, из-за повреждения игрока английского «Сток Сити», именно 26-летний футболист будет переведен из резервного списка Сергея Реброва в основной.

– Эдуард, вас действительно вызвали в сборную Украины?

– Официально в клуб письмо еще не дошло. Из того, что я знаю, такой вариант действительно возможен.

– Это приглашение можно назвать признанием вашей работы в клубе?

– Надеюсь, что я это заслужил. Это новый для меня опыт. Обидно только, что столько парней вылетели из-за травм.

– Почти 20 лет прошло с последнего появления Украины на ЧМ. Верите, что этот плей-офф будет для нас успешен?

– Иногда в соцсетях попадаю на ретрофутбольные видео, как мы в 2006 году были на ЧМ, серия пенальти Шовковского… Я очень надеюсь, что мы сможем попасть на ЧМ и подарить в это время нашим людям положительные эмоции и написать новую страницу в нашей истории.

– Вы со многими сборниками знакомы, если не брать ваших партнеров по команде?

– Многих ребят я знаю. Мы очень часто играли друг против друга, поэтому в плане адаптации проблем не будет. Надеюсь увидеть старых друзей – Сватка и Николенко.

– Исторически для нас хорошо складываются матчи против Швеции. Интересно проверить себя на фоне звездных Дьокереша и Эланги?

– В Швеции достаточно интересная сборная, особенно если брать это поколение. Я понимаю, что вся страна будет смотреть плей-офф, поэтому хорошо осознаю, что будет стоять на кону для обеих команд, – подытожил Сарапий.