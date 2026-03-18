Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
18 марта 2026, 11:07 | Обновлено 18 марта 2026, 11:12
Старт матча Чернигов – Феникс-Мариуполь снова отложен из-за тревоги

Матч четвертьфинала Кубка Украины должен был начаться в 11:00

ФК Чернигов

Во вторник, 18 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».

Старт игры в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена» был запланирован на 12:00.

Однако, как и днем ранее, команды не могут начать матч из-за воздушной тревоги, которая в городе продолжается с 6:30 утра.

В настоящий момент команды ожидают отмены тревоги.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.

Кубок Украины. 1/4 финала

  • 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
  • 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
  • 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
  • 18.03. 11:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь
Иван Чирко
Иван Чирко
ViAn
Складна історія для обох команд. Тривог сьогодні дуже багато. Але хочеться вірити, що таки зіграють сьогодні.
Vladus
Чого не можна в іншому місті нарешті зіграти??
Вони так ніколи не зіграють 
DK2025
Поставьте игру хотя бы на 15.30. Хуютин бомбит в основном ночью и рано утром. В период с 14.00 и до вечера рашкинские ублюдки-пилоты (видимо) на бояре (или на денатурате из своего бака самолета) оттягиваются
Khafre
треба щоб наш суркіс набрав свого корєша медведчука щоб той попросив путіна дати дограти цей матч
