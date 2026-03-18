Старт матча Чернигов – Феникс-Мариуполь снова отложен из-за тревоги

Во вторник, 18 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».

Старт игры в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена» был запланирован на 12:00.

Однако, как и днем ранее, команды не могут начать матч из-за воздушной тревоги, которая в городе продолжается с 6:30 утра.

В настоящий момент команды ожидают отмены тревоги.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.

