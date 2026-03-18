Старт матча Чернигов – Феникс-Мариуполь снова отложен из-за тревоги
Матч четвертьфинала Кубка Украины должен был начаться в 11:00
Во вторник, 18 марта, запланирован последний матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь».
Старт игры в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена» был запланирован на 12:00.
Однако, как и днем ранее, команды не могут начать матч из-за воздушной тревоги, которая в городе продолжается с 6:30 утра.
В настоящий момент команды ожидают отмены тревоги.
Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: «Динамо» Киев, «Металлист 1925» Харьков и «Буковина» Черновцы.
Кубок Украины. 1/4 финала
- 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
- 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
- 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
- 18.03. 11:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
