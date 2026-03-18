Они ещё не готовы. 11 мыслей после матча Манчестер Сити и Реала

Перед ответным матчем с «Реалом» в ЛЧ Гвардиола, общаясь со СМИ, заявил: «Если игроки не верят в победу, пусть сидят дома». А еще предоставил футболистам выходной накануне поединка. Видимо, чтобы самому посидеть дома. Двойные стандарты? Заранее вывешенный белый флаг? Очередной трешток на пресс-конференции, не имеющий ничего общего с реальностью? Возможно, все сразу. А еще – следствие работы тренером в 2026 году. Хочешь не хочешь, а вынужден идти на компромиссы с самим собой. Возможно, Пеп и хотел бы видеть своих футболистов на тренировках чаще – но не может, потому что им нужно хоть иногда отдыхать. Возможно, Гвардиола и хотел бы не общаться с прессой накануне сверхважного матча – однако не может, поэтому идет к СМИ и развлекается, чтобы не было слишком скучно. Работа тренера в последние годы – это про постоянные уступки. И если на такие вынужден идти даже сам Пеп, то как мы можем требовать бескомпромиссности от других?

Впрочем, уступки не помогли команде Гвардиолы одолеть «Реал» (1:2). Мадридцы снова выбивают «Ман Сити» из розыгрыша турнира, а Винисиус снова зажигает в плей-офф ЛЧ – классика, обыденность, уже привыкли. Ниже фиксируем, чем запомнился матч команд в Манчестере.

1. На первых минутах не было уверенности, что матч проходит в Манчестере. Сначала далеко не самые шумные болельщики Англии перекричали гимн ЛЧ: что? К такому мы не привыкли. Позже «Манчестер Сити» нанес 5 ударов по воротам за 15 стартовых минут, причем почти все – не в затяжных атаках. «Горожане» пытались наступать быстро. Не катали долго, а накатывались волнами – как «Ливерпуль» Клоппа, а не «Манчестер Сити» Пепа. За этот отрезок у Родри 2 удара, за матч – аж 5, больше всех после Холанда. Потому что испанцу дали разрешение в моменты, когда можно попробовать пробить, не искать партнеров передачей. Нетипично для старого «Сити». Этот генерирует моменты менее усердно и в целом создает менее классные – зато делает это чаще, в большем количестве. Против «Реала» на стартовых минутах едва не сработало.

2. «Реал» искал передачами Винисиуса. Причем даже слишком часто. Что не выпад, так попытка паса бразильцу. План понятен, особенно при счете 3:0 в пользу команды после первого матча. Просто, ну не знаю, слишком просто. А еще – как будто слишком уверенно в Вини. Футболист не является бомбардиром. Часто проводит плохие матчи. Еще несколько месяцев назад с Хаби на кромке он был лишь бледной тенью прежнего себя. Но Арбелоа аж настолько верит в Вини. И эта вера стабильно окупается: именно очередной рывок бразильца и его удар в той же атаке позже помогли «Реалу» остаться в большинстве. Вдруг кому-то нужно это услышать: красная – чистейшая. Движение рукой в сторону мяча, когда стоишь на линии, всегда каралось карточкой такого цвета. Сразу пример: матч «Ливерпуля» и «Челси» от 28.08.2021. Тогда красную за аналогичное действие получил Джеймс.

3. Иронично, что такую ошибку в данный момент допустил именно Силва. Пожалуй, футболист с наибольшим опытом подобных противостояний. Просто не сориентировался в ситуации. Потому что никогда в такую не попадал. Португальцу уже 31, но вчера вечером его смогли удивить. Он был вынужден делать то, чего никогда раньше не делал. Нормально принять неудачное решение в такой момент, потому что просто не хватило опыта. Именно за это мы и любим футбол: здесь всегда происходит что-то новое. Даже самые опытные игроки иногда выглядят беспомощными из-за случайности. На этот раз это был Силва. Если когда-нибудь он еще будет защищать свои ворота после удара на линии, то больше такой ошибки не допустит. Но здесь он дебютировал в новой роли и допустил ее. Еще раз: в 31 год. «Манчестер Сити» не повезло, что на линии оказался именно Бернанду. После 0:1 команда еще могла сопротивляться, но в меньшинстве – только сопротивляться, а не претендовать на результат.

4. Вини снова привлек к празднованию гола угловой флажок. Нравится последовательность футболиста и его стрессоустойчивость. Представьте, сколько критики он прочитал о себе после того, как танцевал у флажка в матчах с «Бенфикой». И что теперь? Снова это сделал. Да, более сдержанно, но тем не менее. Искренне считаю, что использовать этот атрибут любого футбольного матча для празднований – хорошая идея: никто из топ-игроков этого не делает. Ну, не делал – теперь присваивает себе «фишку» Вини. Если вдруг так случится, что «Реал» выиграет ЛЧ, а бразилец забьет еще несколько голов и потанцует у флажка, то ожидаем последний на праздновании командой победы. Как когда-то Алаба поднимал стул, так и Вини поднимет флажок. Было бы, по крайней мере, уникально. Нравится, что благодаря вингеру «Реала» заполняется до сих пор едва ли не пустая ниша.

5. Доку, Доку, Доку, Доку, Доку. Принял, обработал, обошел, пробежал вперед, отпустил, догнал, поборолся, заработал угловой, открылся, прикрыл корпусом, прострелил – обычные 15 секунд из футбольной жизни Жереми. После этого комплекса действий бельгийца «Манчестер Сити» забил свой единственный гол в матче. С одной стороны, в этом моменте «горожанам» повезло с отскоком. С другой: более чем закономерно, что такое большое количество действий Доку на чужой трети поля привело к опасности. Я не знаю более суетливых футболистов в современном футболе. Вовлеченность Жереми в атаки команды – безумная. Если бы «Манчестер Сити» намеренно искал его, как «Реал» искал Вини, то комментатор называл бы только его фамилию. Доку подходит футбол обновленного «Сити», в котором ценится высокий темп. Потому что Жереми просто не может быть медленным. Слишком быстрые ноги. Слишком много идей в голове. Не все хорошие, но если хотя бы 1 из 5, то у команды будет топ-момент.

6. Мы слишком много прощаем «Реалу». «Манчестер Сити» после того, как остался в меньшинстве, выиграл матч по ударам 17:10. У Холанда за этот отрезок аж 7 попыток, у «Реала» лишь 1 удар за последние 20 минут поединка. Если бы так сыграли «Бавария» или «Барселона», обоих бы нещадно критиковали. На самом деле любого из претендентов на победу в ЛЧ. Но «Реалу» так можно, потому что он побеждает чаще других. Для кого-то это плохая реализация численного преимущества и инертность, а для «Реала» — хладнокровие и прагматичность. Нечестно. Хотя бы потому, что в таком случае после вылета мадридцев их не за что будет хвалить. Не все сводится к результату. «Реал» имел право при численном преимуществе вообще не пересекать центр поля, но это не об игре в футбол. Особенно если Холанд все равно все бьет и бьет. Это не был ни мастер-класс контратакующего, ни мастер-класс оборонительного футбола. «Реал» сделал достаточно, чтобы легко пройти дальше, но недостаточно, чтобы убедить.

7. На 56-й минуте Гвардиола заменил Холанда – и матч закончился. Дальше у «горожан» был лишь 1 удар из пределов штрафной за 34 минуты. И дело даже не столько в том, что замена не оправдала себя, сколько в том, что она была ненужной. Игра шла на Эрлинга: он забил гол, а от дубля или даже хет-трика норвежца «Реал» спасли исключительно его вратари. Какой сигнал дает такой заменой Пеп своей команде? Что даже он сам опустил руки. Что игра завершена. Что лучший футболист больше не нужен: даже от него нет смысла. После этой замены «Манчестер Сити» перестал верить в свое спасение. Новые игроки выходили на поле без огонька в глазах; у тех, кто вышел в стартовом составе, больше не было надежды на лучшее. На 56 минуте Гвардиола не выпустил Мармуша – а вывесил белый флаг. Для сравнения: Вини отыграл все 90 минут. Хотя буквально неделю назад Арбелоа говорил, что бразилец играет слишком много. Просто «Реалу» нужен был на поле лидер. «Сити» – тоже, но Пеп уже опустил руки.

8. Матч не казался «Реалу» тяжелым. Перед выходом на замену Мбаппе улыбался. Вскоре вышел на поле и пробил мимо ворот – тоже улыбался. А счет на табло – 1:1, арена – вражеская. Обычно в такой ситуации футболисты чувствуют если не давление, то хотя бы ответственность. Но не Мбаппе на этот раз. Килиан появлялся на поле, чтобы провести активную тренировку, вспомнить, как выглядит мяч, развлечься, вблизи рассмотреть Доннаррумму и т.д. Точно не для того, чтобы сражаться и соревноваться. И если даже Мбаппе демонстрирует такое вполне естественное отношение, то как в этот момент чувствует себя зритель? Последние минут 20 (30?) поединка превратились в скучную доигровку. Атмосфера – никакая. В воздухе больше обреченности, чем кислорода. Матч не удался. Интрига жила по-настоящему 15 минут, даже иллюзия интриги – всего 60, до замены Холанда. Вывеска не оправдала себя, 30 минут обе команды не играли в футбол.

9. Как вообще оценивать матч в исполнении Винисиуса? С одной стороны, у футболиста дубль, а еще – заработанное удаление в составе соперника. С другой: бразилец упустил несколько топ-шансов при счете 1:0 и 1:1, а победный и единственный гол с игры забил уже тогда, когда «Сити» перестал играть. Благодаря Вини «Реал» создавал моменты, но для того, чтобы Вини сам же их не реализовал. Ставка на него окупилась лишь из-за ошибки Силвы, первой подобной для португальца в карьере. Когда весь план команды на матч завязан на одном футболисте, то ожидаешь от него большего. Никакого хейта Вини, просто еще одно напоминание о том, что лучше смотреть футбол, чем о нем читать. Статистика категорична и говорит, что выступление Вини – топ. Требовательный болельщик считает наоборот. Где правда? И там, и там. Просто для каждого своя. Вини точно герой момента с удалением Силвы. А дальше каждый сам для себя решает, достаточно ли этого, чтобы считаться героем матча.

10. Куртуа – великий. Уже шесть лет подряд вратарь пропускает в Лиге чемпионов меньше голов, чем прогнозирует система xG. Речь идет уже не просто о большой выборке – а об эпохе доминирования над другими вратарями в турнире. Кстати, в главном турнире мира. Том, где по воротам Куртуа наносят удары не Будимир, Мурики и Иглесиас, а Салах и Холанд. При этом бельгиец стабильно спасал именно в плей-офф, в частности в финалах. Сейчас только благодаря его игре на линии «Ман Сити» не забил больше гола в первом тайме. А если бы отличился? А если бы еще до удаления? Куртуа годами выполняет свою работу на 10 из 10. Бонус: в отличие от многих других топ-вратарей в истории футбола, этот держит уровень даже в условиях постоянных травм. Тибо часто получает повреждения и выбывает на 2-3 недели. А потом возвращается снова в форме. Это как вообще? Так не должно быть. Безумный уровень мастерства. Сильная нервная система. Один из лучших вратарей XXI века.

11. Вини оставляет карикатуристов без работы. Последние просто не могут придумать что-то такое, чтобы гиперболизировать и без того гиперболизированные черты Вини. Некоторых футбольных болельщиков бразилец бесит, а всех остальных – просто смешит. Праздновать общий счет противостояния 4:0 жестом вытирания слез? Как по-детски! Вчера вингер забил 3 гола (1 – с офсайда), но исполнил как минимум 5 разных празднований. И выполнил бы еще больше, если бы не отмена гола и финальный свисток. Еще раз напоминание: делал это при огромном преимуществе «Реала» в двухматчевом противостоянии. То есть высокого градуса не было. Более того: фанаты «Манчестер Сити» не сделали ничего исключительного, чтобы так задеть Вини. Нет, он сам себе придумал, что его задели. Сам себе придумал, что его голы на последних минутах – настолько важны. Когда он бежал на Доннарумму, тот остановился и даже отворачивал корпус от этого безумца, потому что кто знает, что этот бразилец себе придумает?

Я искренне не знаю, были ли готовы в France Football в 2024 году давать Золотой мяч Вини, но футбольные болельщики к выходкам бразильца на поле не готовы до сих пор в 2026. Винисиус — эмоция, событие, явление. Футбол как шоу от его существования точно выигрывает. Остальное – необязательные уточнения.