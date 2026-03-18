Челси обновил клубный антирекорд в Лиге чемпионов
По итогам двухматчевого противостояния против ПСЖ лондонцы пропустили 8 голов
Лондонский «Челси» впервые в своей истории пропустил 8 голов в Лиге чемпионов по итогам двухматчевого противостояния.
После поражения в Париже (2:5) «синие» уступили ПСЖ и в домашней игре 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26 со счетом 0:3.
Ранее антирекордом Челси были 7 пропущенных мячей (от Баварии в сезоне 2019/20).
В общей сложности лондонцы пропустили уже 31 гол в 2026 году во всех турнирах. Среди команд топ-5 европейских чемпионатов только Ньюкасл Юнайтед (36) и Атлетик (32) пропустили больше.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством пропущенных мячей в 2026 году во всех турнирах
- 36 – Ньюкасл Юнайтед
- 32 – Атлетик
- 31 – Тоттенхэм Хотспур
- 31 – Челси
- 28 – Вольфсбург
- 28 – Марсель
- 27 – Мец
- 27 – Эльче
- 26 – Верона
- 26 – Торино
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Габриэль Гудмундссон оценил силу сине-желтых
Главные новости за 17 марта на Sport.ua