Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси обновил клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
18 марта 2026, 10:21 | Обновлено 18 марта 2026, 10:22
101
0

Челси обновил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

По итогам двухматчевого противостояния против ПСЖ лондонцы пропустили 8 голов

18 марта 2026, 10:21 | Обновлено 18 марта 2026, 10:22
101
0
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» впервые в своей истории пропустил 8 голов в Лиге чемпионов по итогам двухматчевого противостояния.

После поражения в Париже (2:5) «синие» уступили ПСЖ и в домашней игре 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26 со счетом 0:3.

Ранее антирекордом Челси были 7 пропущенных мячей (от Баварии в сезоне 2019/20).

В общей сложности лондонцы пропустили уже 31 гол в 2026 году во всех турнирах. Среди команд топ-5 европейских чемпионатов только Ньюкасл Юнайтед (36) и Атлетик (32) пропустили больше.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством пропущенных мячей в 2026 году во всех турнирах

  • 36 – Ньюкасл Юнайтед
  • 32 – Атлетик
  • 31 – Тоттенхэм Хотспур
  • 31 – Челси
  • 28 – Вольфсбург
  • 28 – Марсель
  • 27 – Мец
  • 27 – Эльче
  • 26 – Верона
  • 26 – Торино
По теме:
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем