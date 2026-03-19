В Реале отреагировали на игру Лунина против Манчестер Сити

Вратарь Андрей Лунин вышел на поле в составе «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

После перерыва на поле вместо бельгийца Тибо Куртуа вышел Лунин. Главный тренер королевского клуба Альваро Арбелоа объяснил причину замены.

«У Куртуа был некоторый дискомфорт. Он хотел продолжить игру, но не было смысла рисковать, ведь через четыре дня нас ждет важное дерби. Хорошо, что у нас есть такой вратарь, как Лунин, который во втором тайме сыграл надежно», – сказал Альваро Арбелоа.