Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Реале отреагировали на игру Лунина против Манчестер Сити
Испания
19 марта 2026, 08:13
В Реале отреагировали на игру Лунина против Манчестер Сити

Арбелоа остался доволен игрой украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь Андрей Лунин вышел на поле в составе «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

После перерыва на поле вместо бельгийца Тибо Куртуа вышел Лунин. Главный тренер королевского клуба Альваро Арбелоа объяснил причину замены.

«У Куртуа был некоторый дискомфорт. Он хотел продолжить игру, но не было смысла рисковать, ведь через четыре дня нас ждет важное дерби. Хорошо, что у нас есть такой вратарь, как Лунин, который во втором тайме сыграл надежно», – сказал Альваро Арбелоа.

По теме:
Тоттенхэм – Атлетико – 3:2. Победа, которая ничего не дала. Видео голов
Бавария – Аталанта – 4:1. Второй разгром от Бундесмашины. Видео голов
Невероятный разгром Ньюкасла: Барселона повторила исторический подвиг
Альваро Арбелоа Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Футбол | 18 марта 2026, 19:51 52
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ

Риццоли считает, что Динамо не должно было бить пенальти в игре с Оболонью

Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 18 марта 2026, 09:58 88
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины

Лунин не попал в заявку на матчи в марте

В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Футбол | 19.03.2026, 07:55
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
Шовковский стал воспринимать Шевченко совсем по-другому
Футбол | 19.03.2026, 08:37
Шовковский стал воспринимать Шевченко совсем по-другому
Шовковский стал воспринимать Шевченко совсем по-другому
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Футбол | 18.03.2026, 18:19
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Тренер сборной Швеции: «Я не хочу помогать Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
18.03.2026, 10:03 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
17.03.2026, 22:24 10
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 15
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 15
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем