Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный форвард: «Этот футболист заслужил вызов в сборную Украины»
Украина. Премьер лига
18 марта 2026, 10:09 | Обновлено 18 марта 2026, 10:18
620
0

Легендарный форвард: «Этот футболист заслужил вызов в сборную Украины»

Валерий Поркуян похвалил Матвея Пономаренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Легендарный форвад Валерий Поркуян объяснил, почему Сергей Ребров вызвал Матвея Пономаренко в расположение национальной сборной Украины на матчи плей-офф отбора в ЧМ-2026.

– В последнее время немало внимания вокруг нападающего Динамо Матвея Пономаренко. Его вызов в сборную Украины – авнас на будущее или вынужденная мера?

– И то, и другое. Парень своей настойчивостью и стабильной результативностью это право заслужил безоговорочно.

Забить в шести матчах подряд 8 мячей – это солидный показатель и веская причина для приглашения в главную команду страны. Понятно, что Пономаренко еще придется приобретать опыт, однако ростки мастера у этого молодого человека уже проявляются, – сказал легендарный форвард.

В первом раунде плейоф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.

Матвей Пономаренко Динамо Киев сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем