Легендарный форвард: «Этот футболист заслужил вызов в сборную Украины»

Легендарный форвад Валерий Поркуян объяснил, почему Сергей Ребров вызвал Матвея Пономаренко в расположение национальной сборной Украины на матчи плей-офф отбора в ЧМ-2026.

– В последнее время немало внимания вокруг нападающего Динамо Матвея Пономаренко. Его вызов в сборную Украины – авнас на будущее или вынужденная мера?

– И то, и другое. Парень своей настойчивостью и стабильной результативностью это право заслужил безоговорочно.

Забить в шести матчах подряд 8 мячей – это солидный показатель и веская причина для приглашения в главную команду страны. Понятно, что Пономаренко еще придется приобретать опыт, однако ростки мастера у этого молодого человека уже проявляются, – сказал легендарный форвард.

В первом раунде плейоф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.