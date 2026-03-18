  4. «Он ограничится ролью резервиста». Экс-тренер сборных – о списке Реброва
18 марта 2026, 08:57 | Обновлено 18 марта 2026, 09:01
474
0

Экс-вратарь Динамо Владимир Цыткин проанализировал заявку сборной

474
0
УАФ. Сергей Ребров

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который тренировал сборные Украины разного возраста, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кого бы он еще вызвал, будь его воля, на матч отбора на ЧМ со шведами и назвал свой вариант стартового состава со скандинавами в испанской Валенсии 26 марта:

– Я не буду оригинальным, когда скажу, что этот список был ожидаемым. К сожалению, целая группа ведущих исполнителей выбыла из-за травм, некоторые из них обязательно вышли бы с первых минут. Поэтому у Реброва был довольно ограниченный выбор для равноценной замены.

– Тогда начнем с позиции, которая вам близка – вратарской. Чем объяснить, что был вызван динамовец Руслан Нещерет?

– Прежде всего, его постоянной игровой практикой, для Реброва это очень важно. Хотя, как по мне, он особо и не рискует, ведь позиции Анатолия Трубина и Дмитрия Ризныка значительно прочнее, и киевлянин вынужден ограничиться ролью резервиста. Хотя все еще может быть. Вспоминается, на Евро-2012 Андрей Пятов также был далеко в табели о рангах, но после травм Александра Шовковского и Андрея Диканя защищал ворота украинской сборной во всех матчах. Все же, надеюсь, что в Валенсии обойдется без форс-мажора.

– После объявления списка Реброва многие эксперты были удивлены, что в нем не нашлось места для динамовца Владимира Бражко.

– Я так не считаю. На позиции опорного полузащитника Бражко уступает Ивану Калюжному из «Металлиста 1925», также при необходимости с ролью разрушителя могут справиться Олег Очеретько из «Шахтера» и Егор Ярмолюк из английского «Брентфорда», к тому же они более разносторонние исполнители. Поэтому здесь все справедливо.

– А если бы была ваша воля, то кому бы вы отдали предпочтение на позиции нападающего, который бы заменил травмированного Артема Довбика из итальянской «Ромы»?

– Мне больше импонирует Игорь Краснопир из «Полесья», который умеет атаковать из глубины поля, опасен в роли «наконечника». Однако Ребров остановил свой выбор на динамовце Матвее Пономаренко, наверное, на него произвела впечатление статистика киевлянина в УПЛ. Хотя я только «за», чтобы Пономаренко продолжил забивать и за сборную.

– Тогда напоследок назовите свой вариант стартового состава украинской сборной в противостоянии со шведами.

– Трубин, Тымчик, Забарный, Бондарь, Миколенко, Цыганков, Калюжный, Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк, Ванат. Главное, чтобы в последний момент обошлось без травм.

