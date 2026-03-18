Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  В Испании вынесли вердикт Лунину после матча с Манчестер Сити
Испания
18 марта 2026, 23:52
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча с Манчестер Сити

Украинец отыграл второй тайм и не пропустил

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» Мадрид обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1 в ответном матче Лиги чемпионов.

Команда Альваро Арбелоа по сумме двух матчей уверенно вышла в четвертьфинал турнира.

Неожиданно шанс проявить себя получил Андрей Лунин. Украинский голкипер появился на поле после перерыва, провел весь второй тайм и сохранил свои ворота «сухими», несколько раз надежно выручив команду.

Испанское издание AS оценило игру украинского голкипера в этом матче.

«Лунин вышел после перерыва, чтобы подстраховать Куртуа, который почувствовал мышечный дискомфорт в правом аддукторе. Украинец перешел от отсутствия игровой практики к активной работе, ведь «Сити» давил на ворота хозяев во втором тайме. Это был сценарий, вызвавший у него приятные воспоминания – в частности, о той серии пенальти, которая впоследствии даже стала темой для документального фильма», – написало AS.

По теме:
Ливерпуль – Галатасарай – 4:0. Разгром на Энфилде. Видео голов и обзор
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ
Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитрий Олийченко Источник: AS
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Футбол | 18 марта 2026, 23:55 4
Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ

Вторая игра 1/8 финала еврокубка в Лондоне завершился со счетом 3:2 в пользу шпор

ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Футбол | 18 марта 2026, 08:00 27
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций

Апелляционный комитет постановил, что финалист турнира Марокко стал обладателем трофея

Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18.03.2026, 09:38
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футбол | 18.03.2026, 07:43
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Футбол | 18.03.2026, 19:51
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 9
Футбол
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 86
Футбол
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
17.03.2026, 07:00 59
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксёра, с которым он отказался бы драться
Кроуфорд назвал единственного боксёра, с которым он отказался бы драться
17.03.2026, 07:22
Бокс
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 9
Футбол
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем