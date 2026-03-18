В Испании вынесли вердикт Лунину после матча с Манчестер Сити
Украинец отыграл второй тайм и не пропустил
«Реал» Мадрид обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1 в ответном матче Лиги чемпионов.
Команда Альваро Арбелоа по сумме двух матчей уверенно вышла в четвертьфинал турнира.
Неожиданно шанс проявить себя получил Андрей Лунин. Украинский голкипер появился на поле после перерыва, провел весь второй тайм и сохранил свои ворота «сухими», несколько раз надежно выручив команду.
Испанское издание AS оценило игру украинского голкипера в этом матче.
«Лунин вышел после перерыва, чтобы подстраховать Куртуа, который почувствовал мышечный дискомфорт в правом аддукторе. Украинец перешел от отсутствия игровой практики к активной работе, ведь «Сити» давил на ворота хозяев во втором тайме. Это был сценарий, вызвавший у него приятные воспоминания – в частности, о той серии пенальти, которая впоследствии даже стала темой для документального фильма», – написало AS.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
