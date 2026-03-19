  4. Флорентино Перес обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити
19 марта 2026, 08:59 |
1488
Флорентино Перес обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити

Президент клуба остался доволен игрой украинца

19 марта 2026, 08:59 |
1488
0
Флорентино Перес обратился к Лунину после матча с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Президент Флорентино Перес лично поздравил игроков «Реала» после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Флорентино особо отметил Альваро Арбелоа, а также поблагодарил Винисиуса Жуниора за дубль и Андрея Лунина за надежную игру во второй половине. Президент даже пошутил, что Лунин заставил его «потеть».

Следующий матч «Реала» в Ла Лиге состоится против «Атлетико» Мадрид на «Сантьяго Бернабеу» (21 марта, 22:00), а после перерыва команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов с победителем пары «Аталанта» – «Бавария».

Оцените материал
