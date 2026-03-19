Шовковский стал воспринимать Шевченко совсем по-другому

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился своими мыслями о своем бывшем одноклубнике Андрее Шевченко.

«Андрей Шевченко? Мне сейчас сложно анализировать его как игрока, потому что я уже совсем по-другому его воспринимаю», – отметил Шовковский.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.