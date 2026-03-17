ФОТО. «Особенный день»: жена Шапаренко показала гендер-пати пары

Жена полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко, Кристина Шацких, поделилась атмосферными кадрами с гендер-пати пары.

На фото – нежная фотосессия на природе, где супруги вместе проводят особенный момент ожидания ребенка. Кристина позирует в светлом образе, подчеркивая беременность, а Николай не скрывает эмоций рядом с женой.

Подпись к публикации была короткой, но символичной – «Special day» («Особенный день»).

Напомним, что пополнение в семье уже произошло – 21 февраля пара объявила о рождении девочки, которую назвали Мия.