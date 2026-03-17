ФОТО. «Особенный день»: жена Шапаренко показала гендер-пати пары
Кристина Шацких опубликовала нежную фотосессию с гендер-пати
Жена полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко, Кристина Шацких, поделилась атмосферными кадрами с гендер-пати пары.
На фото – нежная фотосессия на природе, где супруги вместе проводят особенный момент ожидания ребенка. Кристина позирует в светлом образе, подчеркивая беременность, а Николай не скрывает эмоций рядом с женой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Подпись к публикации была короткой, но символичной – «Special day» («Особенный день»).
Напомним, что пополнение в семье уже произошло – 21 февраля пара объявила о рождении девочки, которую назвали Мия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
