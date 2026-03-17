Спортинг стал 5-м клубом в истории ЛЧ, отыгравшим 3+ гола в плей-офф

Лиссабонский Спортинг стал пятым клубом в истории Лиги чемпионов, сумевшим выйти в следующую стадию турнира, отыграв отставание в 3+ гола после первого матча.

Произошло это в 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26, в котором лиссабонцы после поражения в Норвегии от Буде-Глимта (0:3) смогли победить дома со счетом 5:0.

До Спортинга подобным достижением отмечались Депортиво (2003/04), Барселона (2016/17), Рома (2017/18) и Ливерпуль (2018/19).

Команды, сумевшие выйти на следующую стадию плейоф Лиги чемпионов, проиграв в первом матче с разницей в 3+ гола