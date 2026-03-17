Спортинг стал 5-м клубом в истории ЛЧ, отыгравшим 3+ гола в плей-офф
Вспомним все случаи в Лиге чемпионов, когда команды совершили подобные камбэки
Лиссабонский Спортинг стал пятым клубом в истории Лиги чемпионов, сумевшим выйти в следующую стадию турнира, отыграв отставание в 3+ гола после первого матча.
Произошло это в 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26, в котором лиссабонцы после поражения в Норвегии от Буде-Глимта (0:3) смогли победить дома со счетом 5:0.
До Спортинга подобным достижением отмечались Депортиво (2003/04), Барселона (2016/17), Рома (2017/18) и Ливерпуль (2018/19).
Команды, сумевшие выйти на следующую стадию плейоф Лиги чемпионов, проиграв в первом матче с разницей в 3+ гола
- 2025/26: 1/8 финала, Спортинг, против Буде-Глимт, 5:0 – 0:3
- 2018/19: полуфинал, Ливерпуль, против Барселоны, 4:0 – 0:3
- 2017/18: четвертьфинал, Рома, против Барселоны, 3:0 – 1:4
- 2016/17: 1/8 финала, Барселона, против ПСЖ, 6:1 – 0:4
- 2003/04: четвертьфинал, Депортиво, против Милана, 4:0 – 1:4
