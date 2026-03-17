ВИДЕО. Есть камбэк! Спортинг сравнял счет с Буде-Глимт по сумме двух матчей

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Спортинг» (Португалия) и «Буде-Глимт» (Норвегия). Поединок проходит на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе» в Лиссабоне.

На 78-й минуте «Спортинг» забил третий гол в матче, установив счет 3:0. По сумме матчей счет равный – 3:3.

На 34-й минуте первый мяч забил защитник Гонсалу Инасиу, на 61-й второй гол оформил вингер Педру Гонсалвеш, а на 78-й Луис Хавьер Суарес реализовал пенальти.

