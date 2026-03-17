ФОТО. Невозможно смотреть без слез: вдова Жоты сделала особый жест

Вдова Диогу Жоты, Руте Кардозу, растрогала сеть своим поступком в память о муже.

Женщина приняла участие в забеге на 10 км в Порту, посвятив его Дню отца. Она преодолела дистанцию в футболке с символичным номером 20 – именно под этим номером выступал Жота. Этот жест стал очень эмоциональным напоминанием о наследии игрока как на поле, так и за его пределами.

На фото с события можно увидеть детали, которые еще больше усиливают атмосферу: стартовый номер с надписью «Mimoso 20» («Милый №20»), кроссовки перед забегом, а также архивные кадры самого Жоты в форме «Ливерпуля» и семейные фото с женой и детьми.

В соцсетях поступок Руте вызвал волну поддержки. Пользователи называют это «идеальной данью памяти» и подчеркивают силу и выдержку женщины, которая продолжает сохранять память о муже через такие символические моменты.

Этот забег стал не просто спортивным событием, а личной историей любви, памяти и уважения.