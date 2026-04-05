Решение принято. Жирона определилась по будущему Цыганкова

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 апреля 2026, 22:02 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонский клуб «Жирона» принял решение относительно будущего вингера сборной Украины Виктора Цыганкова, у которого вскоре истекает контракт.

Как отмечает источник, в клубе понимают, что летом получат очередные предложения от европейских клубов по трансферу украинца. Руководство клуба уже решило начать переговоры о продлении контракта игрока.

Основная цель каталонской команды – сохранить Цыганкова, который является лидером атаки команды Мичеля.

В этом сезоне чемпионата Испании Цыганков провел 23 матча, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

По теме:
ВИДЕО. В новом доме Ямаля есть деталь, которую невозможно не заметить
Девушка дня. Мбаппе закрутил роман со звездой Netflix. Кто она?
Жена игрока Реала наехала на арбитра после победы Барселоны
Виктор Цыганков Жирона продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Футбол | 05 апреля 2026, 09:02 1
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины
Ротань признался, готов ли заменить Реброва во главе сборной Украины

Коуч Полесья отреагировал на слухи

Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Теннис | 05 апреля 2026, 00:15 59
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!

Юлия в двух сетах разобралась с Мэдисон Киз и поборется за трофей турнира WTA 500

ГОРОХ: «Думаю, что мы настарались на ничью в матче с Полесьем»
Футбол | 05.04.2026, 21:45
ГОРОХ: «Думаю, что мы настарались на ничью в матче с Полесьем»
ГОРОХ: «Думаю, что мы настарались на ничью в матче с Полесьем»
Черкасский Форт-Нокс. ЛНЗ на выезде не оставил шансов Кривбассу
Футбол | 05.04.2026, 15:36
Черкасский Форт-Нокс. ЛНЗ на выезде не оставил шансов Кривбассу
Черкасский Форт-Нокс. ЛНЗ на выезде не оставил шансов Кривбассу
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
Бокс | 04.04.2026, 22:29
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
"Рішення ухвалено"-це вже не смішно. Дурачок, перікращай!!!!!!
Жирона - це навіть не Сельта. Нема там що ловити... окрім зарплати, по-українськи захмарної; по-іспанськи - мізерної.
Популярные новости
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
Стародубцева выбила 53-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 500 в Чарльстоне
04.04.2026, 02:45 12
Теннис
Источник: Мудрик может вернуться в УПЛ. Назван клуб
Источник: Мудрик может вернуться в УПЛ. Назван клуб
04.04.2026, 08:38 27
Футбол
Луческу находится в больнице в критическом состоянии – источник
Луческу находится в больнице в критическом состоянии – источник
03.04.2026, 18:57 15
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 13
Футбол
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
Решение принято. Мудрик заключил тайное соглашение
04.04.2026, 11:27 1
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 32
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Это единственный боксер, который действительно победил Усика»
Дэвид ХЭЙ: «Это единственный боксер, который действительно победил Усика»
04.04.2026, 09:29 2
Бокс
