Решение принято. Жирона определилась по будущему Цыганкова
Каталонцы намерены продлить контракт
Каталонский клуб «Жирона» принял решение относительно будущего вингера сборной Украины Виктора Цыганкова, у которого вскоре истекает контракт.
Как отмечает источник, в клубе понимают, что летом получат очередные предложения от европейских клубов по трансферу украинца. Руководство клуба уже решило начать переговоры о продлении контракта игрока.
Основная цель каталонской команды – сохранить Цыганкова, который является лидером атаки команды Мичеля.
В этом сезоне чемпионата Испании Цыганков провел 23 матча, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч Полесья отреагировал на слухи
Юлия в двух сетах разобралась с Мэдисон Киз и поборется за трофей турнира WTA 500