Решение принято. Жирона определилась по будущему Цыганкова

Каталонский клуб «Жирона» принял решение относительно будущего вингера сборной Украины Виктора Цыганкова, у которого вскоре истекает контракт.

Как отмечает источник, в клубе понимают, что летом получат очередные предложения от европейских клубов по трансферу украинца. Руководство клуба уже решило начать переговоры о продлении контракта игрока.

Основная цель каталонской команды – сохранить Цыганкова, который является лидером атаки команды Мичеля.

В этом сезоне чемпионата Испании Цыганков провел 23 матча, забил пять голов и сделал пять результативных передач.