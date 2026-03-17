Бруну Фернандеш достиг знаковых цифр в карьере быстрее Месси и Роналду

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, как мы уже сообщали ранее, стал третьим игроком в истории клуба, забившим 100+ голов и отдавшего 100+ ассистов во всех турнирах.

Для этого португальцу понадобилось 318 матчей в составе МЮ.

Фантастическим фактом является то, что Бруну Фернандеш достиг этих цифр быстрее, чем Лионель Месси в Барселоне (319) и Криштиану Роналду в Реале (325)!

И это при том, что игрок МЮ является полузащитником!

Количество матчей, которое требовалось Бруну Фернандешу, Лионелю Месси и Криштиану Роналду для того, чтобы оформить 100 голов и 100 ассистов за свой клуб во всех турнирах

318 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

319 – Лионель Месси (Барселона)

325 – Криштиану Роналду (Реал)