Бруну Фернандеш достиг знаковых цифр в карьере быстрее Месси и Роналду
Сравним эти три футболиста по количеству игр, которые были необходимы для 100 голов и 100 ассистов
Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, как мы уже сообщали ранее, стал третьим игроком в истории клуба, забившим 100+ голов и отдавшего 100+ ассистов во всех турнирах.
Для этого португальцу понадобилось 318 матчей в составе МЮ.
Фантастическим фактом является то, что Бруну Фернандеш достиг этих цифр быстрее, чем Лионель Месси в Барселоне (319) и Криштиану Роналду в Реале (325)!
И это при том, что игрок МЮ является полузащитником!
Количество матчей, которое требовалось Бруну Фернандешу, Лионелю Месси и Криштиану Роналду для того, чтобы оформить 100 голов и 100 ассистов за свой клуб во всех турнирах
- 318 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 319 – Лионель Месси (Барселона)
- 325 – Криштиану Роналду (Реал)
🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Bruno Fernandes has now scored 100+ goals and made 100+ assists in all competitions for Manchester United.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 17, 2026
He did it in 318 games.
▪️ Cristiano Ronaldo achieved it in 325 games for Real Madrid.
▪️ Lionel Messi achieved it in 319 games for Barcelona.
