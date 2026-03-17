ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно расторг контракт с украинцем

Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК Кудровка официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Иваном Мамросенко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим Ивана за важный вклад в становление нашей команды и прогресс вместе с клубом: от участника ПФЛ до амбициозного новичка УПЛ! Желаем успехов и достижений в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт с 25-летним защитником расторгнут по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Иван провел за Кудровку в текущем сезоне УПЛ 8 матчей, из них 6 поединков с первых до последних минут. Всего в активе центрбека 25 игр за «Кудровку» во всех турнирах и 1 гол.