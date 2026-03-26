Маркевич отреагировал на решение Реброва не вызывать Лунина в сборную

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва не вызывать вратаря «Реала» Андрея Лунина.

– Давайте пройдемся по звеньям и оценим их укомплектованность. Начнем с вратарей: у нас есть Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник и Руслан Нещерет. Ожидаете ли вы здесь каких-то неожиданностей, и как оцениваете вызов Нещерета вместо Лунина?

– Нещерет играет, имеет игровую практику. А какова сейчас ситуация с Луниным – я не знаю. Не видел, чтобы он выступал за «Реал». У нас хорошие вратари. В конце концов, в сборной есть тренер вратарей [Рустам Худжамов], который отвечает за это направление и определяет, кто должен играть. Но, конечно, Трубин – первый номер, потому что он постоянно играет и действует в воротах достаточно уверенно. Думаю, он и будет играть в стартовом составе.